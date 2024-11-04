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美國總統大選邁入倒數，共和黨總統候選人川普在週末時進行了最後衝刺，在一天之中一連到包含賓州、北卡羅來納州等地進行舉行競選活動。川普3日在賓州的競選活動繼續推銷陰謀論，稱自己「2020年不應該離開白宮」，甚至在提到活動使用的防彈玻璃時，語出驚人表示，假如現場有人要在現場槍殺新聞記者，他一點也不會在意。綜合美聯社等外媒報導，川普3日在造勢活動上發表的言論與他最近在集會中的演講大不相同，他多次質疑選舉的公正性，重新提出試圖推翻2020年大選失利後的舊怨，並加強對她眼中「妖魔化」的民主黨和美國媒體的言詞攻擊。在賓州蘭卡斯特的集會中，川普甚至說出了針對新聞媒體的暴力行為。自從七月遇襲以來，川普在戶外進行造勢都會有防彈玻璃保護他。而川普3日在演說時，提到了防彈玻璃間的空隙時，他表示「我這裡有這片玻璃，但事實上，我們這裡真的只有假新聞（fake news），對吧？如果有人要打到我，必須先穿過假新聞。而我倒不太介意這一點。」這是川普近來第二度將槍口瞄準他認為是敵人的人。他10月31日在亞利桑那州造勢時，就點名共和黨內最敢於批評他的人之一錢尼（Liz Cheney），稱錢尼是個激進的「戰爭鷹派」，「我們讓她拿著步槍站在那裡，用9支槍管對她開火，好嗎？當槍對準她臉的時候，讓我們看看她做何感想。」後續川普的競選團隊出面淡化了他針對媒體的暴力言論。川普競選團隊發言人史蒂芬．張（Steven Cheung）在聲明中澄清，指川普的言論並非是要傷害媒體，「川普真正的意思是媒體在保護他，因此他們自己處於極大危險之中。」除此之外，川普再度提及選舉舞弊的說法，並聲稱如果他輸給賀錦麗，一定是因為民主黨在作弊，儘管民調顯示選情非常緊張。川普向造勢群眾抱怨，「這是一個腐敗的國家。他們會因為你想把事情做得清白而想把你關進監獄。想想看，他們在選舉中作弊，而當你指責他們時，他們卻想把你關起來。」川普更抱怨起2020年選舉的結果，表示「在我離開的那一天，我們擁有我們國家歷史上最安全的邊境。我根本不應該離開，老實說，我們做得很好，取得了那麼好的成績。」美聯社報導指出，川普多數場合都使用相對一致的演講內容，然而在蘭卡斯特的演說卻完全脫稿，省略了有關經濟、移民和對賀錦麗的批評。有知情人士透露，川普在賓州的言論並非預先計劃好，而是即興演講。目前不清楚是什麼觸發川普「脫稿」，但他的競選團隊早些時候發布了一份備忘錄，批評《紐約時報》最新的民調，顯示在七個主要搖擺州中選情依舊非常緊張。一名共和黨人士表示，川普對於選情膠著感到挫折，他認為賀錦麗並非是對手，不明白為何自己未能壓倒性領先；另一名共和黨人士則將此歸因於選前焦慮，以及川普不得不信任他認為對他不利的制度。後續再北卡羅來納州金斯頓機場以及喬治亞州的演講中，川普回歸了往常的演講內容，並交替使用準備好的講稿。