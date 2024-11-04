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▲楊勇緯在巴黎奧運八強賽意外吞敗，本屆無緣獎牌。（圖／奧會提供）

台灣柔道好手楊勇緯在結束2024巴黎奧運旅程後，休息了一陣子，暫時改變身分擔任教職，不過今（4）日在記者會上接受訪問時他表示，自己確定回歸柔道選手舞台，續戰名古屋亞運。至於未來是否參加奧運賽事，他則說一步步來，之後的路會慢慢清晰。楊勇緯今年巴黎奧參賽男子60公斤級賽事，並以大會第一種子身份參戰，首場順利過關後，8強賽不敵哈薩克名將 Yeldos Smetov，敗部復活賽第一場再敗給日本宿敵永山龍樹，未能完成連兩屆奧運奪牌的偉業。之後楊勇緯暫時回到母校台體大擔任教練，不過並未卸下球員身分，如今確定要續拚名古屋亞運，他說自己大概是在上個月決定繼續拚，「主要是對自己的期待吧，對奧運結果有所不甘，想要拚回來。」談到近期轉任教練，楊勇緯說，在有了台體大教練的工作之後，我仍希望能精進自己運動成就，教學相長，對自己在技術面上的提升也有全新視野，整體而言擔任教練有很多想法和方向。學姊連珍羚已宣布從國際賽舞台退役，楊勇緯被問到續戰選手身分是否有掙扎過？他表示「沒有，繼續征戰亞運對自己來說不是很難的決定，換環境整理心情，跟家人老師討論後，覺得可以嘗試做一些改變，奧運積分賽還沒很近，目標就是一步步來。」