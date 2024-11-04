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▲蘋果底部平穩，可以放置桌面代表為中心果，若爲歪屁股則為側果。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲蘋果中心果營養充足，長得最大顆，且熟成後屁股平穩；側果則會受到擠壓變形。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「Star Cut」切法，不僅切法更方便，連蘋果皮也更好入口。（圖／取自青森縣蘋果對策協會）。

▲家樂福11月1日起至18日前，購買青森蘋果雙色2入組，就贈送INLOVE 濾掛咖啡包，每組特賣129元。（圖／家樂福提供）

日本青森蘋果產季開跑，全台通路陸續開賣空運來台的美味蘋果，但想要挑到最甜的蘋果，外觀可不是唯一評斷的方法，根據青森在地農家分享，除了蘋果外觀又紅又圓越好吃外，屁股要平整、蒂頭粗，若是歪屁股代表為側果，栽種過程受到其他果實推擠才歪掉，蒂頭粗才能最好的吸收營養，讓蘋果又香又甜。擁有世界第一美譽的青森蘋果香甜多汁、微酸適中、有脆有綿密個品種口感，甜度均可達14度且酸甜適中多汁的青森蘋果，特別是細膩的栽培照護，無上蠟洗淨就可連皮食用，深受台灣民眾喜愛，美味的秘訣除了來自得天獨厚的地理與氣候，還有青森農家的種植技術提升、特殊冷藏技術（CA）。青森在地農家高橋哲史先生提到，挑選蘋果可以看距離主幹的長度，離蘋果樹主幹越遠吸收的營養越少，自然果實甜美度降低，不過一般我們在超市已經無法判斷蘋果距離主幹的遠近。因此我們可以先觀察外觀，除了外觀越紅越圓越好吃外，最好連底部屁股也是紅的，頂端的「蒂頭」則要越粗越好，代表成長過程中，吸收到主幹充足的養分；而連結蒂頭的「臍眼」凹陷處則要越大、凹陷越深越好吃。最後蘋果的「屁股」要平穩，可以把蘋果放置桌面上，看是否有歪歪的，如果「歪屁股」則代表該顆蘋果為側果，且栽種過程中受到其他果實推擠才會歪掉，中心果在栽種的過程中，獲得的營養最充足，也會最甜。高橋哲史提醒，蘋果購買後可以放進冷藏庫保存，放在溫暖的地方會加速蘋果老化，且最好可以放進塑膠袋裡冷藏，條件允許可以抽真空，以富士蘋果來講，使用真空冷藏的方法可以保存約一個月，但好吃程度會隨著保存時間的長度下降，建議還是儘早食用完畢。日本青森產蘋果皆無上蠟，只要洗淨即可食用，青森蘋果外觀滑滑亮亮的油脂，是因為當蘋果在收穫後實際上還活著，和我們一樣需要空氣中的氧氣來呼吸，為了保持自身水分，蘋果會自然生成天然果蠟，且蘋果皮富含豐富的營養，青森縣蘋果對策協會，就在官網推廣日本人常使用的「Star Cut」切法，不僅切法更方便，連蘋果皮也更好入口！首先將蘋果側放，下一步直接將其切成喜歡的寬度即可，若是擔心蘋果滾動，可以在下方墊一塊布，讓下刀時更加穩定，該方法會被稱為「Star Cut」，正是因為該種切法，讓蘋果中心看起來像一顆星星，可以直接吃，也可以用刀子將中間的星星果核取出。量販店家樂福即起至11月18日前，青森蘋果雙色2入組（土岐Toki、紅顏姬）每組特賣129元，平均每顆約65元，活動額外贈送INLOVE濾掛咖啡包，11月1日起只要在全台家樂福量販/超市分店，購買任一種日本青森蘋果（限定青森產蘋果，不限種類／顆數／包裝形式），使用在店內提供的青森蘋果造型打卡框合影，並上傳個人社群，即送送防水貼紙一組。（數量有限，送完為止）7-11則是即日起至「i划算」平台限時販售來自日本青森的「蜜桃土岐蘋果」，系列商品有市場罕見350g一粒的26規超大果、36規、46規等禮盒，還有2入至4入禮盒或整箱等多種規格。其中最划算的就屬46規的尺寸（200gX46粒）售價2355元，整箱購買平均一顆只要52元，每顆蘋果色澤柔黃帶粉，且果皮無打蠟、可連皮食用，清脆細緻的果肉幾乎無酸度，豐沛香甜。