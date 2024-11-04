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▲由外交部陳立國次長（左三）及商總許舒博理事長（右三）頒發優良外國駐臺商務單位獎，與四位領獎代表合影。（圖／中華民國全國商業總會提供）

▲博士生物科技股份有限公司鄭淑貞總經理（中）接受表揚。（圖／中華民國全國商業總會提供）

▲祥昇機電工業有限公司黃琮閔總經理（中）致力於工業泵浦領域的研發，獲頒優良商人獎。（圖／中華民國全國商業總會）

中華民國全國商業總會11/1下午於台北福華大飯店盛大舉辦第78屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮，各部會長官、政要蒞臨致詞及頒獎，獲獎企業踴躍參與，現場冠蓋雲集。此次受獎項目分為優良商人、優良外國駐臺商務單位、優良外商、優良老店及菁英老店等，經過嚴格的評鑑，總計評選出54位獲獎者（家），每一位都是各行業的標竿典範，對臺灣的經濟成長貢獻良多，深獲各界嘉許與肯定。全國商業總會理事長許舒博表示，本屆獲獎的「優良外國駐臺商務單位」，在協助我國走向世界市場、促進雙邊經貿及加強友好關係方面，貢獻卓著。「瓜地馬拉共和國大使館」持續強化與我合作，經貿總額連年成長；「英國在台辦事處」為臺灣在歐洲的第三大貿易夥伴，積極促進經貿交流。此外，「加拿大駐臺北貿易辦事處」在2023年與我國正式簽署投資保障協議，展現雙方合作的決心；同時，「瑞士商務辦事處」在2024年國會通過深化合作案後，將與我簽署貿易夥伴關係協定，進一步鞏固雙邊關係。象徵企業家最高榮譽的「優良商人」，本屆獲獎的博士助聽器成立於民國66年，為全台灣成立最悠久的助聽器通路品牌，以「永續經營」、「提昇技術品質」、「滿足客戶需求」為經營理念，盡心盡力照護國人的聽力健康。於民國101年開設台灣第一間聽力所迄今，已設有14間聽力所，現為全台灣最多間的連鎖聽力所服務站，並設有58間助聽器專賣門市，為民眾提供全方位聽覺照護服務。祥昇機電工業有限公司自民國98年成立以來，由總經理黃琮閔領導，致力於工業泵浦領域的研發與品牌經營。創立「詠和泵浦」作為品牌商標，建立專業的研發團隊，並拓展產品至水利市場，取得顯著銷售成果。公司已獲得ISO 17025、ISO 9001、CE等多項認證，並在新產品技術上擁有數十項專利。更是業界首家獲得經濟部環保標章認證的企業，強化在台灣市場的優勢。全國商業總會長期扮演政府與產業的溝通橋樑，將持續與全體會員共同努力，打造更優質的經營環境，提升企業競爭力。也期盼透過每年「金商獎」表揚，樹立更多臺灣典範。蓬勃商道、成就非凡，攜手為臺灣奮進！