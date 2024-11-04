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▲許維恩發現女兒的小腳不斷將自己往床邊「踢」開，最後乾脆把她「踢出」床外。（圖／許維恩 IG）

▲混血女星許維恩與藝人王家梁結婚後，育有一女「忒忒」。（圖／許維恩 IG）

混血女星許維恩與藝人王家梁結婚後，育有一女「忒忒」。雖然兩人工作忙碌，仍經常在社群平台上分享家庭日常，讓粉絲見證他們的溫馨互動。許維恩昨（3）日在IG分享了一段與女兒午睡時發生的趣事，透露女兒暗藏「心機」，讓她哭笑不得，直呼自己在家的地位在家地位似有似無。許維恩在貼文中描述，本來計畫一家三口一起午睡，忒忒一開始還貼近她的身邊，讓她一度感到暖心。然而，隨著時間過去，她發現女兒的小腳不斷將自己往床邊「踢」開，最後乾脆把她「踢出」床外。原來，忒忒的小心機是想趁機獨占爸爸，讓許維恩忍不住笑嘆：「臭女兒心機滿滿啊！」對於這場「踢床事件」，許維恩無奈表示，當時老公王家梁戴著眼罩睡得香甜，完全不知情，讓她只能默默走到隔壁房間去休息。更有趣的是，事後她發現忒忒還特地留下兩張自拍，似乎是「勝利的紀念照」，讓她哭笑不得，只能寵溺地喊道：「臭女兒我愛你哦！」並幽默自嘲：「我在家的地位，似乎有又似乎沒有。」