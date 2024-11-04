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台鹽綠能前董座陳啟昱傳出落跑，民眾黨發言人吳怡萱今（4）日狂酸，立委只是考察北檢，民進黨「預言家」吳崢就跳出來洗地；台綠弊案卻是辦到讓人跑了？她認為，這把火已燒出「司法雙標」真面目，也重重打臉主打肅貪的總統賴清德，讓他顏面無光。民眾黨發言人吳怡萱指出，民進黨已經不只一次代替北檢發言，更讓人覺得執政黨跟司法體系，有密不可分的關係，「該押的落跑、不該押的卻押好押滿。」針對台鹽綠能弊案，吳怡萱表示，民眾黨立委早在去年開始就緊追此案，但結果就像狗吠火車，如同超思案一拖再拖，現在民進黨發言人吳崢還說在野黨能干涉司法辦案，「簡直就是笑話」。台鹽綠能弊案從無保請回到南高分院發回更裁，中間隔了7天以上空窗期，結果一個案子辦到人不見。吳怡萱認為，如今這把火燒出了「司法雙標」的真面目，也讓想借肅貪墊高自己的賴總統顏面無光。她更痛批黨檢媒國家機器還不斷粉飾太平，綠媒政論名嘴繼續痛打柯文哲；《自由時報》用沒有記者署名的報導帶風向說「橘子」許芷瑜跑去澳洲，「最後還有最強的絕招：抗中保台」。