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立法院司法法制委員會今（4）日安排赴北檢考察偵查不公開實務作業，民眾黨立委張啟楷更稱如果法務部、北檢無法解決「偵查大公開」亂象，今年審預算時就有可能會大幅刪減。對此律師黃帝穎砲轟民眾黨史上最扯，干預司法吃相難看，以政治介入偵查個案，是否有要求北檢「偵查不公開」不能雙標，同一標準調查民眾黨？別只欺負沒有公權力的記者。立法院司法法制委員會今日安排赴北檢考察偵查不公開實務作業，包括國民黨立委吳宗憲、民眾黨立委張啟楷與黃國昌到場。對此黃帝穎砲轟民眾黨史上最扯，干預司法吃相難看，以政治介入偵查個案，張啟楷更公然稱，偵查不公開被破壞不是只有柯文哲的案子，只是柯文哲是最近這2個月洩密及違反偵查不公開太嚴重了，「很抱歉，這筆預算我們會大幅刪減」。黃帝穎表示，台灣民主化後，從來沒有一個政黨或立委，像民眾黨這樣明目張膽拿預算施壓偵查中個案，干預司法毫不遮掩、吃相難看，痛批民眾黨敗壞民主法治是「史上最扯」，且柯陣營至少3次洩露偵查中內容。黃帝穎說明，包括柯聲押前，有無律師將「A案B案」及都在問政治獻金案等偵查中內容，洩露給民眾黨黃國昌？讓柯陣營帶風向稱柯被訊問與京華城案無關；第二，柯文哲拒絕提訊，柯陣營為轉移焦點，辯稱柯拒提訊是因北檢「重複提問」，有無律師將檢察官「提問」等偵查中內容，洩露給民眾黨黃國昌？第三，民眾黨秘書長被約談後，黃國昌竟將「何時加入民眾黨」的偵查中訊問內容，扭曲為「為何退出民進黨」遂行政治操弄，是誰洩漏偵查內容？黃帝穎稱，吳宗憲及張啟楷今天是否有要求北檢「偵查不公開」不能雙標，同一標準調查民眾黨？別只欺負沒有公權力的記者。