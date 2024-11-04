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世界棒球12強賽日本武士隊守護神確定！將由日本職棒讀賣巨人隊投手大勢（翁田大勢）擔任，這位右投受訪時表示，總教練井端弘和已經告知自己此一決定，去年他也是第五屆世界棒球經典賽日本隊奪冠陣容的一員。如今他也有機會和前輩大谷翔平一樣，成為封王時刻的投手擔當。效力於巨人的大勢已被井端弘和任命為本屆賽會的終結者，本季除了拿下29次救援成功外，防禦率也僅有0.88，表現受到高度評價。至於26歲的藤平尚真和25歲的清水達也則預計會是7、8局的布局投手，「這不是所有人都能得到的機會的，我很榮幸能夠接下這一份責任，我決定不辜負這些相信我的人的期望。」大勢受訪時如此說道。2009年的達比修有（現效力於教士隊）和去年春天的大谷翔平（現效力於道奇隊）在日本隊奪得世界冠軍的時刻登上投手丘，兩人投出最後一球被球迷銘記為名場面。談到自己有機會像前輩一樣被歷史所記錄，大勢表示：「我會準備好自己站上投手丘的！」今天，大勢在牛棚投了16個球，展望即將到來的國際大賽舞台時，他說希望「不要投出四壞球保送對方上壘，並展現出自己的優勢與打者對決。」