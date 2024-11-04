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檢方偵辦京華城案，對於部分媒體不斷報導相關案情，民眾黨主席柯文哲延押確定後，讓民眾黨怒批台北地檢署檢察官簡直是「偵查大公開」。今（4）日上午立院司法法制委員會召委、國民黨立委吳宗憲和民眾黨立委張啟楷、黨團主任陳智菡等人，一起前往台北地檢署考察台北地檢署的「偵查不公開」情況。對此，時事評論員李正皓指出，「就是衝著柯文哲案而來」，更點名吳宗憲在擔任檢察官時就是大嘴巴，有些偵辦細節只有本人知道，質疑他才是違反偵查不公開原則的「洩密大王」。李正皓在臉書表示，吳宗憲等人一早到台北地檢署考察「偵查不公開」的作業情形，勘查動線一路從襄閱主任辦公室走到囚車道及嫌犯提解過程等，「整個走過一遍，就是衝著柯文哲案而來。」李正皓說，他完全支持徹底清查是否有檢調違反「偵查不公開」洩密的狀況，同時為了徹底清查此，檢調應該正式將吳宗憲列為公務人員「洩密罪」的被告，因為吳宗憲在當檢察官時就是洩密大王。李正皓PO出新聞報導截圖佐證，首先是國民黨苗栗縣前縣長劉政鴻弟弟劉政池在陽明山竊佔國有地案，2013年11月14日時任士林地檢署檢察官的吳宗憲，就是帶隊搜索的檢察官；而在隔天15日的報導，出現大篇幅稱讚吳宗憲檢察官的內容，包含「多次假扮登山客探勘」、「自費一萬五千元購買金屬探測器」偵查中的細節。「這些偵查的細節與過程，只有吳宗憲知道」。李正皓質疑，如果不是吳宗憲向媒體透露這些事，媒體怎麼會知悉？「這妥妥的違反偵查不公開、妥妥的公務人員洩密罪」。他也直言，吳宗憲擔任檢察官時的大嘴巴，在法界也是赫赫有名，今年9月15日就有法界人士向媒體爆料，吳宗憲自己當檢察官時，就常洩密給媒體，結果現在卻回過頭，大聲疾呼要求法務部及廉政署專案報告，實在是非常諷刺。李正皓說，吳宗憲偵辦劉政池竊佔國土案洩密一事至今才過11年，尚未超過刑事追訴期，呼籲法務部立案調查，杜絕檢察官「偵查大公開」的不法狀況。