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聯發科旗下小金雞ITH-KY上市前公開承銷，對外競價拍賣28799張，競拍底價34.48元，最高得標張數3700張，暫定承銷價39.65元。競拍時間為11/6到11/8，預計11/12開標，11/14到11/18辦理公開申購，11/20抽籤。目前暫定在11/26掛牌。ITH-KY原本是做驅動晶片設計大廠奕力，後來被併入聯發科旗下的晨發公司後，5年前獨立，主要涉及智慧型手機、平板電腦、筆電、車載、工控、穿戴電子等領域。去（2023）年全年營收為新台幣224億元，稅後淨利11億元、EPS為3.5元。今年上半年營收113億元、稅後淨利15億元，EPS為3.11元，今年1到9月累計營收171億元、年增3.6%。根據第三方市場研究機構預測，AMOLED顯示驅動IC今年需求將恢復增長17%，其中智慧手錶、IT應用及智慧手機的AMOLED需求將是主要動能，隨著大尺寸應用的高解析度滲透率提升，整體顯示驅動IC市場將持續保持增長態勢。ITH-KY憑藉其技術優勢，並與中國面板廠、手機領導品牌密切合作，同時提供OLED DDI與OLED TP手機完整解決方案，未來在AMOLED高階顯示應用市場的發展動能備受市場期待。筆電驅動IC部分，ITH-KY去年出貨量仍位居全球第2，並在全球前5大筆電品牌的主要機種中量產。新產品筆電觸控屏幕晶片在2024年取得MPP 2.6認證後，陸續在全球前五大筆電品牌量產獲得不錯的評價，掌握AI PC導入觸控螢幕的商機紅利，未來將為筆電產品線新添成長動能。車載部分則是推出觸控與顯示整合晶片（TDDI）、支援高解析度的大尺寸觸控顯示技術（LTDI）及OLED驅動產品，產品線完整性領先同業。ITH-KY表示，車用市場的穩定成長，帶動了車載面板需求增加，尤其在智慧化、自駕化和聯網化的趨勢下，車用顯示器的單位使用量逐步提升，並向大尺寸、高解析度和多螢幕整合的方向邁進。展望未來，伴隨著智慧生活、5G網路、AI（人工智慧）、智能車艙和人工智慧物聯網（AIoT）等新興技術的快速發展，顯示屏幕是人機互動中，最為普遍而重要的介面，作為全球LCD與OLED DDIC領導廠商之一的ITH-KY，將以多元完整的產品線布局，在全球觸控與顯示驅動IC領域，展現出強大的技術實力和市場影響力。