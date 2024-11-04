我是廣告 請繼續往下閱讀

台鹽前董事長陳啟昱涉入綠能光電弊案，10月24日遭到檢方聲押，不過檢方提抗告成功，原裁定被台南地院駁回，台南地院1日傳喚陳啟昱開庭時，陳卻「落跑」未現身。對此，國民黨立委謝龍介今日接受《東森新聞》採訪時再爆，據他所收到的情報，好像有一個人也跑了，已經離開台灣了，司法不要成為執政者的工具，這麼重大的案件當然要防患於未然。謝龍介10月23日曾在臉書發文表示，他有接獲涉案的「綠營大咖」即將落跑的消息，並呼籲法務部要超前部署，不要讓人給跑了；11月2日再度表示，就算康芮颱風襲台，陳啟昱還是要跑，可見事情多大條。謝龍介4日接受《中天新聞》訪問時強調，「這是系統性犯罪」，不是單一事件；整個能源政策偏差，需要大力開發光電，而這個過程中，有人利用職務中飽私囊、上下其手，這不是單一個人可完成的，真正在上面操盤、獲得不法利益的人還有很多，但最後被關卻只是中低階的幹部、公務人員。謝龍介呼籲南檢、執法人員，「不要再讓人跑了」，也強調不只是陳啟昱，「還會有人的」；謝表示，外界都很清楚，只是每個個案後面牽扯到的派系不同，而現在的執政者心裡也很清楚；謝認為，如果還想遮遮掩掩、袒護的辦案，最後就會辦得四不像，要辦就應該大刀闊斧，不要辜負人民對於司法的信賴。