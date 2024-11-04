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截至上週1日，台股ETF最新受益人數來到999.34萬人。其中，才剛宣布第4季配息消息的國泰永續高股息（00878），投資人數一舉超越台積電，成為全台最多人投資的標的，受益人數已高達145萬3902人，再創新高，比台積電多了近6萬人。00878第4季預估配息0.55元，以11月1日公告當天的收盤價22.77元計算，單次配息率2.4%、年化配息率9.7%。此次除息交易日在11月18日，最後買進日為11月15日，預計股息將於12月12日入帳。投信投顧公會最新統計指出，00878的一年、二年、三年，以及成立以來的累計報酬率分別是20.11%、62.56%、52.94%，以及93.56%。目前市場投資人數前10大的ETF分別是00878、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、元大美債20年 （00679B）、群益ESG投等債20+（00937B）、元大台灣高息低波（00713 ）。榜單可見，高股息頗受投資人青睞。專家建議，全台已有23檔的高股息ETF，既然高股息ETF投資重點在股息，在挑選上除了看配息力，別忘了看填息率，還有費用率等，都會影響總報酬。