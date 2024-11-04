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▲林柏宏認為跑步雖是鍛鍊，卻也是享受自己獨處的時刻。（圖／宏壹創意企畫提供）

▲林柏宏為了參加台北馬拉松半程賽事訓練，卻沒有抱著一定要達到什麼目標的想法，平常心面對。（圖／宏壹創意企畫提供）

在娛樂圈炙手可熱、也是時尚界寵兒的當紅小生林柏宏，即將參與韓國電影的演出，但身為愛迪達（adidas）形象大使的他，要先攜手愛迪達挑戰臺北馬拉松半程賽事，並透過影像將備戰馬拉松的訓練過程留下完整紀錄。對於他來說訓練及參賽都抱持著很單純的初心，坦言：「跑步是日常，是一種鍛鍊，但更多時候其實是放鬆的時刻，是跟自己的身體相處、享受一個人獨處的時刻。」林柏宏看來斯文，其實從小熱愛運動，就算工作檔期已經很滿，還是決定參加本次賽事、挑戰自我，也特地每週都安排專業教練進行訓練，就連在這期間有不少外地的工作，林柏宏仍會自律地完成教練所安排的課表。關於此次的訓練過程，他表示：「很多訓練強度都超出我的意料，當下其實也覺得我可能做不到，但是有其他的教練和跑者一起，就可以被激勵。」只不過就算透過充分準備，做足了肌力及爆發力等訓練，他還是會擔心自己的體能狀態。對此，林柏宏表示會一切以平常心去完賽，也沒有設限一定要完成什麼目標，只是想透過參與跑步的過程感受其中的樂趣，以及更認識自我。在訓練過程中，也有不少讓他難忘時刻：「我覺得很驚訝的是，在平日的晚上會有這麼多喜歡跑步的人聚集在操場，即便不認識還是會互相加油打氣，因為跑步的快樂大家都懂吧！」希望邀請更多人能一起參與跑步運動。他此次參加臺北馬拉松賽事紀錄的預告短片，已經在他的社群帳號 https://www.instagram.com/austinlin27 上線。