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全球金融市場本周面臨美國總統大選、美國聯準會（Fed）關鍵決策等2大挑戰，市場觀望氣氛濃厚。根據統計顯示，本周新興亞洲市場資金流出規模大幅擴大至37.6億美元，較上周5.8億美元明顯增加，其中，台股淨流出最多，反映投資人轉趨保守。美國總統大選將於11月5日登場，目前民調顯示川普和賀錦麗的支持度不相上下，選情陷入膠著，市場已提前反映「川普交易」的影響，包括加碼大宗商品生產商和美元資產，同時放空貿易戰敏感類股。此外，美國及英國央行即將召開利率決策會議，市場預期美英兩國將雙雙降息一碼，再者中東地緣政治局勢持續緊張，預計將加劇市場波動。本周亞洲資金流向呈現全面性流出，台灣流出14.1億美元，南韓流出9.2億美元，較上周台灣流入8.7億美元、南韓流出7.4億美元，資金動能明顯轉弱。股市表現方面，台灣跌幅2.4%，印尼跌2.5%，菲律賓跌2.3%，僅印度逆勢小漲0.4%。中信投信研究團隊表示，儘管短期市場波動加劇，但美國經濟基本面依然穩健，企業獲利展望正向，目前的市場震盪反而為投資人創造了逢低布局的機會。值得關注的是，越南市場在動盪環境中展現韌性，儘管今年面臨30.3億美元資金外流，但股市年初至今仍上漲11.06%，優於多數亞洲市場。展望未來，隨著匯率穩定，市場將聚焦越南強勁的經濟基本面，股市有望反彈。此外，越南可望升級為新興市場吸引國際資金，明年適逢建國80週年，預期將推動基礎建設投資和法規更新。張晨瑋持續看好越南市場，建議投資人透過主動式基金布局，關注科技、金融與消費等產業，掌握漲升行情。回顧2024年整體趨勢，新興亞洲累計流出91.5億美元，但市場表現仍相對強勁，年初至今漲幅達13.89%。其中台灣雖面臨129億美元資金外流，但年度漲幅最為亮眼，達27.19%；南韓則吸引71億美元資金流入，但股市表現相對疲弱，年初至今反而下跌2.91%；印度則呈現小幅資金流入6.1億美元，市場表現穩健，漲幅達10.36%。