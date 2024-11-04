我是廣告 請繼續往下閱讀

日前財政部台北國稅局舉辦「雲端種樹趣e起集點樹」活動，因為中獎名單重複，引發爭議，也讓外界質疑抽獎過程不夠透明公開，懷疑有「黑箱作業」，因此調查局今證實，已立案調查，將報請台北地檢署指揮偵辦。台北國稅局活動包括民眾利用「財政部統一發票兌獎APP」活動，吸引超過9萬人響應，參加民眾只要完成不同任務，就能獲得點數，可以兌換禮券或參加抽獎，分3期抽獎，但有網友發現，其中iPhone、iPad等大獎有4人重複中獎；此外，財政部舉辦的「稅務突擊隊」抽獎，參加對象分成學生組及社會組。有網友發現社會組中獎名單，獲得「超商200元禮券」的50人中，姓彭者占15人，而且e-mail帳號重複性也很高，被網友戲稱為「彭家軍」。據了解，調查局認為恐有詐欺、妨害電腦使用罪等疑慮，已針對此事立案追查，預計本周開始約談相關人員，將調查相關單位有無行政疏失及承辦廠商是否涉及刑責，於接獲財政部告發後，分由台北市調查處依法辦理。