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美國總統大選將在本周二投開票，民主黨總統賀錦麗在最後關頭，與共和黨對手川普民調陷入膠著，過去一向被視為民主黨鐵票的美國印度裔選民，是否會因賀錦麗的印度血統，而成為其鐵票倉，成為備受關注的焦點，但近期印度媒體訪問在美國生活的印裔民眾，發現現實的風向似乎已經變了，更多的印裔民眾認為，川普在經濟上具有優勢，認為這次印度裔內部將可能出現五五波局面。根據印度新聞信託社（PTI）報導，多名印度裔民眾認為，川普對於大眾的經濟強勢印象，為其帶來優勢，印度裔可能更多會在此次選擇共和黨，在選擇上出現分歧。當印媒問及這樣的變化時，一名印度裔受訪者坦言，印度社群內部確實存在分歧，一些人支持共和黨，顯然也有一些人支持民主黨，每個人都有自己的關注的議題；並比較了民主黨與共和黨之間的差異，認為共和黨的問題可能在於似乎沒那麼支持宗教自由，民主黨似乎在宗教自由方面提供了更多的支持。亦有印度裔民眾點出，川普支持商業經濟的立場明確，他的非移民政策將阻止非法移民進入，這將使本地移民受益，他們的工作機會將增加，而且可以持續獲得就業機會。甚至有印度裔選民斷言，先前民主黨擁有的70%印度裔選票，此次可能將只剩下50%，更有人在受訪時預測，這次大多數在美印度選民會支持共和黨。事實上，根據卡內基國際和平基金會的一項調查發現，賀錦麗從印度社群獲得的選票可能少於現任總統拜登。調查發現，約有 61% 的印度社區受訪者會將選票投給賀錦麗，與 2020 年上一次總統大選相比下降了近 4%。 擁有 520 萬印度裔美國人社群是美國僅次於墨西哥裔美國人的第二大移民群體，估計有 260 萬選民有資格為 11 月 5 日的選舉投票。此外，印度裔對賀錦麗所屬政黨的支持度也有所下降，只有47% 的受訪者認為自己是民主黨人，低於 2020 年的 56%，更多人願意投票給共和黨候選人川普。