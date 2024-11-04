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▲陽帆（左）扮演的經典角色「陽婆婆」睽違數年再現江湖，仍然魅力無法擋。（圖／民視提供）

▲歌手林奕妘演唱《憨阿嬤》，看到阿嬤來到現場忍不住淚崩。（圖／民視提供）

節目《超級冰冰Show》由白冰冰、陽帆、台一線、郭忠祐以及蔡家蓁主持，上週收視大開紅盤，4歲以上的平均收視為2.15，總收視人口1,152,000人，最高收視來到2.79，在訪談時陽帆吐槽白冰冰是控制狂，讓全場笑翻。陽帆扮演的經典角色「陽婆婆」睽違數年再現江湖，仍然魅力無法擋，追著白冰冰獻吻，直接嚇壞大姐大。收視第二高2.61的片段是歌手林奕妘演唱《憨阿嬤》，在白冰冰與製作單位巧妙安排下，林奕妘阿嬤悄悄到攝影棚看孫女演唱，林奕妘演唱時餘光一看到阿嬤在場外，眼淚瞬間像水龍頭流出，阿嬤更是淚眼婆娑，互相陪伴照顧的祖孫情感動眾人，衝出高收視。「陽婆婆」在「台一線」東諺、阿玟以及君君舞群的配合之下，歡樂逗趣帶來一首《陽婆婆》後，突然無厘頭搞笑「牙」起來，不按牌理出牌送花要幫陽媽媽獻吻白冰冰，陽帆還豁出去直接塗滿嘴口紅親白冰冰，嚇得白冰冰全場跑，陽婆婆果然魅力無限受到觀眾喜愛，衝出收視破2。白冰冰獲知節目登收視冠軍，感性地說：「這一陣子大家辛苦了，同仁們紮好馬步、腰桿挺直、同心協力、揹負著長官的期待、摸索前進，尋找觀眾喜愛的模式，演唱深入人心的好歌，感謝觀眾用收視率支持我們，我們將會繼續開天闢地，努力製作演出觀眾喜愛的節目，恭喜《超級冰冰Show》，感謝每一位幕前幕後演出及工作人員，還有樂隊靈魂人物的孔鏘老師，再說一次大家辛苦了！」