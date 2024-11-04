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▲張孟崇及妻子洪文婷將中共官員指內容製作成影片，上傳抖音等平台，更為中共詆毀香港社運人士及法輪功等團體，甚至頻繁宣揚解放軍軍威，勸降我國國軍於兩岸戰時放棄抵抗、陣前倒戈等統戰言論 。（圖／翻攝畫面）

中華統一促進黨中央委員兼發言人張孟崇及其妻洪女，涉嫌從民國100年至112年間，收受中共金援7400萬元，透過擔任嘉雲廣播等電台、網路社群媒體，為特定候選人及政黨宣傳，並進行認知作戰、滲透，甚至勸降國軍在兩岸發生戰爭時，放棄抵抗，陣前倒戈。嘉義地方檢察署日前偵結，依違反《反滲透法》、《公職人員選舉罷免法》等罪嫌起訴兩人。根據嘉義地檢署發布新聞稿，檢察官林仲斌指揮法務部調查局國家安全維護工作站、嘉義市調查站、屏東縣調查站等處站組成專案小組，偵辦張孟崇及洪女涉嫌接受境外勢力不法介選等案件。專案小組於去年12月至今年7月間，執行4波搜索行動，共24個處所搜索扣押行動，扣得行動電話、電腦主機、境外勢力金援帳冊等物品，並傳喚被告及證人計49人，上月25日偵結。起訴書內容指出，張孟崇夫妻自民國100年至112年間，接受中國國務院台灣事務辦公室（即中共中央台灣工作辦公室）等境外滲透來源的指示、委託及資助，收受金援折合計約新台幣7400萬元。檢方日前偵查終結，張孟崇夫妻違反反滲透法第4條受滲透來源指示、委託、資助而為總統副總統選舉罷免法第43條、公職人員選舉罷免法第45條各等罪提起公訴。經查，張孟崇依據境外給予的講稿，在其所主持「台灣向前走」廣播電台節目及網路平台抖音、臉書（Facebook）及YouTube等大眾傳播媒體，播放其所錄製廣播節目及所拍攝影片。且張孟崇曾多次往返大陸，並提供廣播電台節目摘要、企劃書給中共國台辦官員，將福建省廣播影視集團人員指示的講稿內容錄製宣傳影片，經對方審核後，張、洪再將影片上傳抖音等媒體，並於2021年舉行之四大公投案（重啟核四、反萊豬進口、公投綁大選、中油三接遷離）、2022年舉行之某立法委員罷免案、2024年總統副總統及立委選舉，為特定公投議題、罷免對象、候選人、政黨，進行大肆宣傳，試圖影響輿論走向、公投結果及取信中共官員，更為中共詆毀香港社運人士及法輪功等團體，甚至頻繁宣揚解放軍軍威，勸降我國國軍於兩岸戰時放棄抵抗、陣前倒戈等統戰言論。調查局嘉義市調查站、屏東縣調查站、國家安全維護工作站經縝密蒐證，蒐獲相關情資後，違法事證明確。全案於10月25日偵查終結，張孟崇及洪文婷均被依涉及違反反滲透法第4條受滲透來源指示、委託、資助而為總統副總統選舉罷免法第43條、公職人員選舉罷免法第45條各款行為罪嫌，提起公訴。