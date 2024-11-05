美國總統大選今年選情膠著，關鍵落在搖擺州選民如何決定他們未來的總統，而在投票決定誰將入主白宮的最終關頭，《BBC》分別針對民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）和共和黨候選人川普（Donald Trump）有望勝選的理由進行分析，並各自歸納出五大原因。
川普可能勝選的五大原因：
拜登執政期間，非法移民數量激增，川普則靠更嚴峻的移民政策規定來贏得部分拉丁裔選民的支持，民調也顯示在移民問題上選民普遍更加信任川普，這方面他的表現則比之前的選舉要好上不少。
大多數選民，尤其是那些川普透過喬羅根等播客節目所拉攏的男性選民，認為川普是比賀錦麗還要「強大」的領導人。
賀錦麗可能勝選的五大原因：
賀錦麗在這次選戰強化了川普對民主的威脅、「法西斯主義者」的形象，並誓言要讓美國擺脫「鬧劇和衝突」，把自己定位為穩定的象徵。
此外，包括搖擺州亞利桑那州在內的 10 個州本次大選也將發起投票倡議，詢問選民應如何監管墮胎，這可能會提高對賀錦麗有利的投票率，而「美國第一位女總統」的可能性也有助於賀錦麗入主白宮。
美選多家民調結果顯示兩人支持度接近誤差範圍，雙方都有充足理由保持信心，最終誰能在關鍵搖擺州贏得多數選票，請鎖定最新【2024美國總統大選】報導專頁。
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- 川普不是現任掌權的總統
- 川普似乎對負面新聞無動於衷
- 關鍵議題選定：移民
拜登執政期間，非法移民數量激增，川普則靠更嚴峻的移民政策規定來贏得部分拉丁裔選民的支持，民調也顯示在移民問題上選民普遍更加信任川普，這方面他的表現則比之前的選舉要好上不少。
- 成功吸引「那群被遺忘的選民」
- 地緣政治不穩定下的強人形象
大多數選民，尤其是那些川普透過喬羅根等播客節目所拉攏的男性選民，認為川普是比賀錦麗還要「強大」的領導人。
賀錦麗可能勝選的五大原因：
- 她不是川普
賀錦麗在這次選戰強化了川普對民主的威脅、「法西斯主義者」的形象，並誓言要讓美國擺脫「鬧劇和衝突」，把自己定位為穩定的象徵。
- 她也不是拜登
- 婦女權利的有力捍衛者
此外，包括搖擺州亞利桑那州在內的 10 個州本次大選也將發起投票倡議，詢問選民應如何監管墮胎，這可能會提高對賀錦麗有利的投票率，而「美國第一位女總統」的可能性也有助於賀錦麗入主白宮。
- 支持賀錦麗的選民較可能出門投票
- 成功募資且花費更多的競選資金
美選多家民調結果顯示兩人支持度接近誤差範圍，雙方都有充足理由保持信心，最終誰能在關鍵搖擺州贏得多數選票，請鎖定最新【2024美國總統大選】報導專頁。