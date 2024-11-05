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川普不是現任掌權的總統

川普似乎對負面新聞無動於衷

關鍵議題選定：移民

成功吸引「那群被遺忘的選民」

地緣政治不穩定下的強人形象

她不是川普

她也不是拜登

婦女權利的有力捍衛者

支持賀錦麗的選民較可能出門投票

成功募資且花費更多的競選資金







美國總統大選今年選情膠著，關鍵落在搖擺州選民如何決定他們未來的總統，而在投票決定誰將入主白宮的最終關頭，《BBC》分別針對民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）和共和黨候選人川普（Donald Trump）有望勝選的理由進行分析，並各自歸納出五大原因。經濟是美國選民普遍最關心的議題，儘管在拜登執政下失業率較低且股市蓬勃發展，但大多數美國選民的生活體感是每天都在和不斷上漲的物價上漲戰鬥，這也讓他們對當今執政者產生不滿，川普也更好拋出「這四年你過得好嗎？」這張牌吸引選民。川普本人多起訴訟纏身，主要刑事案件除了封口費案外，還有佛州海湖莊園機密文件案、國會暴動與試圖推翻2020年大選案，但這些案件都不太可能在選前開庭，而支持者們則堅信川普是「政治迫害的受害者」，這讓他的支持率全年都穩定在40%以上，只要贏下部分中間選民與搖擺州選民的支持就有機會入主白宮。《BBC》分析指出，除了經濟議題外，選舉勝負往往還取決於是否能靠特定議題喚起選民們的情緒，對民主黨來說這個議題是墮胎與女性生育權，而對共和黨來說則是移民議題。拜登執政期間，非法移民數量激增，川普則靠更嚴峻的移民政策規定來贏得部分拉丁裔選民的支持，民調也顯示在移民問題上選民普遍更加信任川普，這方面他的表現則比之前的選舉要好上不少。分析指川普成功吸引了美國那群大量被遺忘的藍領選民，尤其是「沒有學位的人比有學位的人多得多」，他們對川普加徵關稅等保護本土製造業的態度有好感，這代表這些選民能夠幫助川普在搖擺州的鄉村及郊區選區取得優勢。許多美國人出於各種不同的原因下，對於拜登執政時美國向烏克蘭和以色列提供數十億美元的巨額援助感到不滿，並認為美國在拜登的領導下變得更弱。大多數選民，尤其是那些川普透過喬羅根等播客節目所拉攏的男性選民，認為川普是比賀錦麗還要「強大」的領導人。儘管川普挾帶種種優勢，但他仍是一個極具爭議性的政治人物，他曾為共和黨候選人贏得了創紀錄的選票，卻也造成700萬美國人投票支持拜登，只為阻止川普再度連任的結果。賀錦麗在這次選戰強化了川普對民主的威脅、「法西斯主義者」的形象，並誓言要讓美國擺脫「鬧劇和衝突」，把自己定位為穩定的象徵。拜登宣布退選時，民主黨迅速團結支持賀錦麗，共和黨努力將拜登與賀錦麗連結在一起的策略並不奏效，而最為關鍵的因素在於「年齡」，當時拜登仍欲參選時，大批選民對拜登的擔憂都在年齡上，如今這把迴力鏢已經來到川普頭上，「可能成為有史以來入主白宮最年長的人」這個頭銜始終陰魂不散。在川普任命的保守派大法官影響下，美國最高法院推翻《羅訴韋德案》後，保護墮胎權成為大批選民心目中的重要議題，而賀錦麗的支持者多數支持女性生育自主權，從2022年的期中選舉就可看出這對賀錦麗贏得女性選票有利。此外，包括搖擺州亞利桑那州在內的 10 個州本次大選也將發起投票倡議，詢問選民應如何監管墮胎，這可能會提高對賀錦麗有利的投票率，而「美國第一位女總統」的可能性也有助於賀錦麗入主白宮。相較於川普所吸引的年輕男性選票，民調普遍顯示賀錦麗的支持者屬於更關心政治、願意出門投票與提前投票的群體，這有利於民主黨在選票上取得優勢。賀錦麗在拜登退選後後展現了強大的吸金力，這讓她的競選資金甚至比川普還要充裕，且投入這些資金在競選廣告將有助於影響搖擺州的選情。分析引述《金融時報》資料稱自今年7月成為候選人以來，賀錦麗所籌集的資金比川普自2023年1月以來的整個時期籌集的資金還要多。美選多家民調結果顯示兩人支持度接近誤差範圍，雙方都有充足理由保持信心，最終誰能在關鍵搖擺州贏得多數選票，請鎖定