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美國總統大選倒數48小時，這場全球關注的選舉，吸引了眾多地下資金湧入，在博彩市場掀起關注，根據外媒報導，共和黨總統人選川普原先逆轉的勝率在本周悄悄出現變化，有被民主黨總統候選人賀錦麗追近的趨勢。根據Forbes報導，總統選舉預測市場，近日開始向副總統賀錦麗傾斜，她的勝率在知名博彩網站PredictIt上，於周六出現近一個月來首次超過川普的情況，民調顯示兩位候選人之間的競爭實際上是勢均力敵。除此之外，在其他全球知名的博弈賭盤市場中，總統競選上仍然青睞川普，川普在Polymarket以56.5%領先賀錦麗的42.4%，但相較於前兩周突破六成，差距已有所縮減；在另一平台Kalshi上，川普以55%比44%領先賀錦麗；在Smarkets上領先 56.5%-44.25% 。報導點出，所有的博彩市場相較於上周，兩人差距都逐漸拉近，在這場勢均力敵的競爭中，隨著賠率向有利於川普的方向又出現轉變，選舉投注越來越受歡迎。一些專家聲稱博彩市場是選舉結果的一個指標，而另一些專家則認為，博彩玩家有動力讓他們的預測成為現實。Polymarket分析師兼民調機構創辦人席爾佛(Nate Silver)指出，下注的個體戶可能在政治上傾向於右傾，這可能導致川普的勝算偏向有利。