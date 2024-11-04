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▲美國總統大選選舉日登場前的最後週末，川普一天連趕三場催票。（圖／美聯社／達志影像）

2024美國總統大選進入最後倒數，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨候選人川普（Donald Trump）在選民支持度上勢均力敵，但選民性別分化現象明顯。專家認為，對川普陣營來說關鍵的票群落在還不確定是否要投票的年輕男性手中，這些人往往更加支持川普，但也大都表示對政治不關心，難以激勵他們主動出門投票。根據《NBC》最新民調，兩位候選人的全國支持度各為49%，但川普在男性選民中領先18個百分點，而賀錦麗則在女性選民中有16個百分點的優勢，其中年輕男性選民的投票率偏低，成為川普陣營的主要挑戰。《華爾街日報》指出，川普為吸引年輕男性選票，頻繁出席受這些選民歡迎的活動，例如賓州的球鞋大會、紐澤西的終極格鬥賽（UFC）等，並參加熱門播客節目《喬羅根體驗》等，試圖利用其直率風格與年輕男性建立連結。這種川普獨有的「政治不正確」言論風格確實吸引了許多年輕男性，尤其是那些對現行體制不滿的選民，但也被認為可能疏遠了女性選民，包含宣稱自己是「女性保護者」、在播客節目上質疑林郁婷等女性運動員為跨性別，甚至對支持賀錦麗的前第一夫人蜜雪兒·歐巴馬提出強烈批評等行為，都進一步加深了不同性別的選民分歧。此外，哈佛大學政治研究院（Institute of Politics）調查顯示，30歲以下的已註冊選民中，賀錦麗的支持度高於川普，領先20個百分點。但在男性選民中則較為接近。若川普能成功提高年輕男性的投票意願，可能會縮小與賀錦麗的差距，進一步影響最終選舉結果。哈佛大學政治研究院民調主任沃爾佩（John Della Volpe）指出，從數據來看這個年齡層內「確定會投票的男性」有高達55%支持賀錦麗，但「還不確定會投票的男性」，支持川普的人數則比賀錦麗多出11個百分點，因此是否能催出這些年輕男性選票相當重要。不過哈佛大學政治研究院民調主任沃爾佩（John Della Volpe）也坦言，這個年齡層的男性大都表示對政治不關心，想要鼓勵他們參與他們不信任的體制非常困難。