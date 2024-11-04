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▲邵雨薇是「I人」平常喜歡宅在家。（圖／MIXX電商提供）

邵雨薇和男友吳慷仁穩定交往中，只不過吳慷仁近來和中國經紀公司簽約，不只是缺席金鐘獎，就連本月金馬獎也不會回來，男友不在家的日子，邵雨薇只好埋入購物網站的世界，替愛貓添購新的生活用品，還想入手雙人加大寢具，看來沒有男友在的日子，生活也能過得美滋滋。邵雨薇自認是個「宅女」，平常喜歡在家追劇或購物，還被好友封為「線上購物女王」，邵雨薇則笑稱還好自己審美眼光算得不錯，常被說擁有購物鷹眼，選物準又下手快，最近買到最滿意的東西，是買給愛貓們的一隻逗貓棒，上面是一隻小鳥，下方有彩色飄帶，既可愛又浪漫，物超所值深得家中三貓的歡心。雙11將至，邵雨薇今年也早早為愛貓們「下好離手」看中了寵物飲水機，談起買寵物飲水機是因為很擔心活潑好動的貓咪們喝到自來水或生水，會拉肚子或衍生其他健康問題。邵雨薇笑說，自家愛貓天性好奇調皮，因此對於家中到處流動的水特別感興趣，比如水龍頭、馬桶水等，為了阻止愛貓有天真的如此有實驗精神喝上一回馬桶水，因此自己選擇了一款有流動水功能的寵物飲水機，不但供水是新鮮乾淨的，也可讓自家貓咪更有喝水的慾望。此外，她也看中了雙人加大的寢具組，特別鍾愛銀河灰、鉑灰、摩登卡其和杏子棕等顏色，搭配舒眠的寢具噴霧，每天都能睡好覺。