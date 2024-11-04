台中市經發局舉辦的「台中購物節─東勢巷弄美食嘉年華」，9日上午10點起在東勢客家文化園區前廣場登場，由22家東勢在地特色店家展售優質商品，以及各式美味可口的道地美食小吃，消費滿佰還有機會抽中液晶電視、悶煮鍋、谷關溫泉一泊二食券、農特產品等好禮，歡迎市民朋友相揪遊逛採購。
經發局表示，今年巷弄美食嘉年華集結有22家在地優質店家，聯合展售精緻商品及可口美食小吃，並規劃佰元園遊券要送乎鄉親遊客，還有親子帶動跳、客家歌曲及氣球派對，結合當地客家木作特有文化，舉辦客語教學及木作DIY體驗，活動豐富有趣是假日親子同遊好選擇。值得一提的是，現場將舉辦臺中購物節週週抽，幸運兒就是您，千萬不要錯過。
2024臺中購物節邁入第3週，將在東勢巷弄美食嘉年華下午3時30分舉辦臺中購物節第三週抽獎活動，除抽出1100組三千元、12組十萬元外，還將結合Premier12棒球賽事，預計加碼抽出賽事應援外套2件，及祭出多項好禮相送。經發局呼籲民眾，趕緊將消費發票及收據登錄APP，就有機會把好獎帶回家! 2024購物節活動詳情可上官網https://fun.taichung.gov.tw/或粉專https://www.facebook.com/shoppingtaichung查詢。洽臺中購物節活動客服專線：04-23896533。
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