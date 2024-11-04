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▲淒厲的女鬼每次在《鬼聲泣2》中出現，就會讓觀眾驚聲尖叫。（圖／車庫提供）

▲泰國男神納得克庫吉米亞（中）領銜主演的《鬼聲泣2》，在台首映票房再創佳績。（圖／車庫提供）

台灣觀眾愛看鬼片，週末同時上映的《鬼聲泣2》和《鬼們之蝴蝶大廈》，各自成為下半年泰國電影在台首映票房冠軍，以及週末國片賣座冠軍，兩部片也都有類似之處：找美女扮鬼。《 鬼們之蝴蝶大廈》讓安心亞成為跳樓慘死的淒厲女鬼，還有曾莞婷飾演被家暴遭謀害的怨鬼，不過她們在特效化妝後還勉強看得到本人的模樣，《鬼聲泣2》裡的黑衣女鬼，每次出場都讓觀眾膽寒，其實是由混血美女Dorothy Noon Kantikarn扮演，本人顏值完全不輸片中的主角一家人，呈現強大的反差。今年上半年才在台灣開出泰國電影首映票房冠軍的《鬼聲泣》，下半年就被續集取而代之，在越南更創下影史泰國電影最高票房紀錄，泰國上映後也締造近10年的票房熱潮。由男神納得克庫吉米亞扮演家中大哥所領軍的超高顏值一家人，大姊妍德在充滿血的房間裡與復活的2姊見面的場景令人印象深刻，飾演妍德的潔莉爾查卡本回憶道：「房間內蓄滿了血水，我們必須進入水中，這是一個困難的場景，因為無法控制水嗆進鼻腔，好在我以前是游泳選手，所以知道如何保護自己，拍攝很順利。」潔莉自身是否怕鬼？她答道：「我不怕黑、不怕鬼，但我相信它們的存在。」並表示拍攝《鬼聲泣》系列讓她得到了新家人，因為我其實是獨生女，從來不知道有兄弟姊妹是什麼感覺，在這個故事裡感覺他們真的是自己的手足，就像另一群家人。面對連兩集都締造賣座佳績、粉絲敲碗再出第3集，扮演媽媽的阿麗莎拉翁差麗也相當期待，製片則除了考慮續集外，也有計畫拍攝同一宇宙的番外篇故事，觀眾應該可以大飽眼福。而從幕後花絮照來看，犧牲美貌的「可怕女鬼」Dorothy和大哥納得克之間互動也蠻親密，顯然片中的針鋒相對、仇怨深重，都只是配合劇情，私下合作情誼應該蠻不錯。