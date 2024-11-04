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▲秀琴歌劇團於週六帶來《孫悟空七十三變—妖怪別來騙》生動演繹《西遊記》。（圖／屏東縣府提供）

由國立傳統藝術中心主辦的「兒童歌仔戲-親子劇場匯演」將於11月9日、10日兩天晚上7點在屏東體育館前廣場登場。活動邀請秀琴歌劇團與薪傳歌仔戲劇團輪番上陣，帶來耳目一新的經典戲碼，現場免費入場。屏東縣府文化處表示，秀琴歌劇團將於週六帶來《孫悟空七十三變—妖怪別來騙》，以生動演繹《西遊記》片段，展示孫悟空如何以機智化險為夷；週日由薪傳歌仔戲劇團上演《黑姑娘》，改編自西方童話《灰姑娘》，以歌仔戲詮釋南瓜馬車的奇幻故事，充滿新鮮趣味。活動當日下午4時至7時，場內設有免費體驗攤位，包括歌仔戲容妝體驗、身段道具互動、台語歌謠闖關及創意戲曲互動遊戲等，參與闖關還可累積點數兌換精美禮品，全程觀賞的觀眾還有機會贏得加碼獎品。文化部推動的「匯聚臺流文化黑潮計畫」旨在振興本土文化，透過邀演和甄選優秀的戲曲團隊，並鼓勵創作適合兒童的戲曲劇目，以簡單易懂的台詞和有趣的演出方式，吸引親子共度美好時光，讓學童認識傳統戲曲之美。