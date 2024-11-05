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俄羅斯2022年2月派兵入侵烏克蘭遭遇大量傷亡，近期美國與北約都證實北韓派遣軍人前往烏克蘭東部地區作戰。國安局報告指出，已有8,000名北韓士兵前往鄰近烏克蘭之俄國地區，北韓派兵援助俄羅斯牽動歐亞安全。立院本周三（6日）邀請國安局長蔡明彥、國防部長顧立雄報告「北韓派兵加入俄烏戰爭、南北韓衝突及日本眾議院改選，對台灣在地緣戰略地位之影響」。根據國安局送交立院報告指出，美國、北約、烏克蘭均證實，今年10月起俄國軍機及船艦運送約1萬名北韓軍人，赴俄國遠東地區接受 訓練，且已有8,000名北韓士兵抵達鄰近烏克蘭之俄國庫斯克州(Kursk)。10月3日， 美、韓外長及防長「2+2」會談強烈譴責北韓， 強調將續對平壤推動制裁。北約、歐盟、烏克蘭警告，北韓軍隊參戰導致戰事升級，歐亞安全密不可分。國安局指出，俄羅斯與北韓深化戰略同盟合作，北韓軍援砲彈及派遣士兵，換取俄國經援與火箭技術，雙方簽署《全面戰略夥伴關係條約》(North Korea-Russia Treaty on Comprehensive Strategic Partnership)，並稱雙邊關係已達前所未有的 新高度。北韓外長11月1日更表示，將支持俄國直到戰爭勝利，並明確將俄國置於對外關係首位，有意降低對中共的依賴。國安局表示，北韓10月7至8日召開最高人民會議，修憲將南韓列為「敵對國家」，10月15日並炸毀連接兩韓的京義線、東海線鐵公路；另北韓自10月中旬起，多次譴責南韓無人機闖入平壤散播傳單，並下令砲兵部隊待命射擊：10月31日再度試射洲際彈道飛彈，展現遠距打擊能力，在美國大選前展示其核導國家地位。