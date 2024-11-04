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▲張信哲（左）又回到成都演唱，舞台設計很有氣勢，台下觀眾反應熱烈。（圖／潮水音樂提供）

▲張信哲（左）曾收養了熊貓「冰晶」，可惜這次到成都開唱，沒辦法再跟牠相會，就算透過遠端視訊連線，也只看到牠的兄弟姊妹。（圖／潮水音樂提供）

▲張信哲在成都演唱會上連唱多首名曲，讓台下觀眾聽得非常過癮。（圖／潮水音樂提供）

張信哲《未來式終極版世界巡迴演唱會》由1.0、2.0再到終極版，6年巡演期間第3度前進四川成都，他非常珍惜和當地歌迷相聚的緣分，這次更得到在市內逛遊的空檔時間，讓他能感受當地人安逸喝茶的閒情，而演出到第2天，台下更出現「意外嘉賓」，當他進行到〈做你的男人〉互動比心的環節，台下突然出現前一天才在廣州舉辦萬人演唱會的張遠，也坐在台下跟著「張太太們」吶喊，並扯開喉嚨跟唱每一首歌，立刻被鏡頭掃到，讓全場5萬人都看到「雙張比心」的畫面，場內陷入瘋狂，瞬間衝上熱搜，連未能身在現場的網友都同樣感到沸騰。每回來到成都，張信哲都覺得相當親切，形容這邊的居民都很「巴適」（四川話：舒服、安適、很棒，音似bus），讓他感到身心非常舒暢。他還掛念10年前領養的熊貓「冰晶」，特別託團隊到熊貓基地探訪，還開直播想看看朝思暮想的「冰晶」，但可惜當天「冰晶」未見客，出來的都是牠「冰」字輩的兄弟姊妹，看著熊貓們各自安好、感情融洽，張信哲也笑瞇了眼，感到安心。這回成都站的票剛開賣就秒殺，緊接著宣布加場也迅速售罄。演唱會一開始，張信哲一連帶來〈信仰〉、〈寬容〉、〈不要對他說〉等經典金曲，帶領全場5萬人大合唱，觀眾一起高喊：「阿哲，我愛你！」氣勢壯觀。就在歡呼聲乍歇，張信哲感性說道：「可以跟成都的大家一起唱歌、一同呼吸，這真的是非常非常開心的一件事，所以也請大家好好享受今晚的音樂饗宴。」在演唱〈做你的男人〉時，張遠突然現身巨型螢幕比心，讓全場都為之尖叫不已。張遠特地帶著花至後台跟心目中的偶像張信哲打招呼，花牌上寫著：「祝偶像永遠20、一直唱到80。」張信哲打趣回應：「我才不要咧，我不要唱到『80』，只想要『巴適』。」不想那麼辛苦，團隊人員聽到後都哈哈大笑。張遠也現場飆高音唱張信哲的歌，但發現Key真的太高，害羞說前夜才舉辦完演唱會，聲帶還太疲勞，讚張信哲是「金嗓子」。張信哲則恭喜他加入「萬人演唱會」俱樂部，讓自稱小迷弟的張遠超級感動。