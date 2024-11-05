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立法院財政委員會4日審查財政收支劃分法修正草案，會議從上午9時開始，經過冗長發言後，召委陳玉珍傍晚無預警宣布休息，引發民進黨立委不滿，陳玉珍晚間9時宣布繼續開會時，藍綠爆發肢體衝突，議事數度停擺，陳玉珍最後在10時30分宣布休息，11月6日繼續開會，再度爆發民進黨立委不滿，因此堵住電梯不讓陳玉珍下樓，雙方在電梯僵持了1個半小時，直到午夜12點自動散會，雙方人馬才離去。財委會歷經漫長的一天，從上午9時開會，一直到接近傍晚6時，朝野立委約70人次上台發言，各自表達立場；陳玉珍在傍晚宣布休息，休息後要進入逐條審查，僅表示吃完晚餐後再開會，引發在場的民進黨立委不滿。由於民進黨立委擔心遭到國民黨「偷襲」，只能留在議場等待，陳玉珍直到晚間7時50分左右才重返議場，並要求已經離開議場的行政官員回來備詢，民進黨立委要求陳玉珍要宣布開會，但由於當時現場國民黨立委人數少於民進黨立委，陳玉珍技術性的拖延開會時間，直到晚間9時，多名國民黨立委返回議場，陳玉珍才宣布開會，引爆民進黨立委不滿，並搶奪陳玉珍手上的資料，一片混亂，爆發肢體衝突。在一陣混亂中，陳玉珍再度宣布休息，直到晚上10時30分在回到議場，宣布休息，11月6日繼續開會。原以為會議就到此為止，不料民進黨立委不滿陳玉珍宣布休息、直奔電梯，民進黨立委郭國文等人堵住電梯，不讓陳玉珍及其他在電梯內的藍委下樓，要求陳玉珍出來處理散會的臨時動議。雙方僵持互罵1個半小時左右，直到午夜12點自動散會，雙方才各自離開。陳玉珍說，今日已經讓各立委發言到不能發言為止，但休息期間，不知道發生什麼事情，吳秉叡突然發瘋破壞麥克風，接著要進入討論，綠委又搶議事人員資料，可見綠營就是早上冗長發言、晚上暴力，讓財劃法不能進行，但攸關個縣市財政劃分，他們會守護。陳玉珍也批，民進黨立委把他們卡在電梯1個半小時，根本限制人身自由。