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2024美國總統大選近在眼前，有了2020年大選後國會山莊暴動、川普造勢遇刺等前車之鑑，今年大選前夕美國各地的選務機構都制定了前所未有的維安保全計畫，以防選舉結果公布後可能出現的暴力或動亂場景重演。《華盛頓郵報》指出，這場全國性選舉緊張的不是只有結果是誰會入主白宮，而是從開票前各州地方官員就已如臨大敵，針對各個重要計票中心的安全加強防範，包含備妥防護裝和解毒劑納洛酮（Narcan）避免郵寄信封打開出現可疑粉末，同時也部署好狙擊手、警報器、安排無人機巡邏與急救人員待命，甚至有工作人員緊盯社群媒體網站，只為了隨時更新可能情報。從今年10月《華盛頓郵報》與喬治梅森大學沙爾學院（Schar School）針對6大搖擺州、逾5千名已登記選民進行的民調結果發現，有高達57%的受訪者對川普支持者可能在他敗選後發動暴力攻擊感到「非常或相當憂心」。另外，有66%受訪者不認為川普選輸會「平靜承認敗選」，相較之下僅3成受訪者擔憂民主黨總統候選人賀錦麗不會乖乖認輸。沙爾學院院長羅徹爾（Mark Rozell）對這個結果表示令人感到相當沮喪，「我們無法再保證，大家能夠信賴選舉結果合法性，也無法保證和平政權轉移會自動發生」。包含內華達、華盛頓等州也出動國民兵防止騷亂，亞利桑那州州務卿透露，自己已隨身穿著防彈背心，以應對可能的危險，華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）則在公開信內表示，有鑑於華盛頓州已出現與選舉有關的暴力事件，他已要求部分國民兵待命因應選後動亂，「根據我們所獲得的總體和特定訊息指出，可能出現與2024年大選有關的潛在暴力風險和非法行為。我在此向大家保證，我們已經做出完備因應計畫。」