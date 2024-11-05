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▲銀杏颱風個別模擬路徑大多轉向西行，穿過巴士海峽或呂宋島北部，進入南海，僅有極少數個別模擬路徑仍向東北迴轉。（圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄）

▲週五至下週一（8至11日）台灣東側的水氣因銀杏颱風而漸增，北部、東半部地區轉有局部雨。（圖／NOWnews攝影中心）

今年第22號颱風銀杏（國際命名：YINXING）目前在菲律賓東方海面，以每小時26公里速度，向西北進行。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮透露，銀杏颱風未來2天會接近台灣東南方海面，並移速減慢，最新各國路徑顯示，銀杏颱風高機率轉向西行，穿過巴士海峽或呂宋島北部，進入南海，目前模擬直接「侵台」的機率不高，共伴效應強弱度則需持續觀察。吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，根據最新各國官方路徑預測圖顯示，銀杏颱風未來2天將向西北進行，接近台灣東南方海面，進入鞍形分岔點，並移速減慢，轉向偏西，第4、5天再略加速，通過呂宋島北端近海，進入南海。最新歐洲(ECMWF)系集模式模擬則顯示，銀杏颱風個別模擬路徑大多轉向西行，穿過巴士海峽或呂宋島北部，進入南海，僅有極少數個別模擬路徑仍向東北迴轉。因此系集平均路徑通過呂宋島北部近海進入南海，但仍存有較大的不確定性。目前模擬銀杏颱風直接「侵台」的機率不高，共伴效應強弱度則需持續觀察。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日受東北季風影響，桃園以北及東半部地區轉有局部短暫雨，新竹以南為晴朗穩定的天氣，北台灣氣溫下降，略轉濕涼，中南部白天微熱、早晚涼。今日清晨北海岸、東北部已有零星降雨，整日各地區氣溫為北部18至25度、中部20至30度、南部21至32度、東部19至30度。最新模式模擬顯示，週三、週四（6、7日）東北季風略轉乾，北海岸、東北部及東部多雲，偶有一些局部零星降雨的機率，背風面都是晴朗穩定的天氣。氣溫方面，北台灣涼，中南部白天微熱、早晚涼，冷空氣雖不強，但清晨有輻射冷卻加成，本島平地最低氣溫下探16度。最新模式模擬顯示，週五至下週一（8至11日）台灣東側的水氣因銀杏颱風而漸增，北部、東半部地區轉有局部雨，目前模擬共伴效應並不強，但仍會為北海岸、大台北山區及東北部帶來局部較大降雨的威脅，應持續觀察模式的調整；至於新竹以南仍是晴朗穩定的天氣，各地氣溫也略為回升。