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距離美國總統大選投票日僅剩不到24小時，本屆選舉堪稱是數十年來最受矚目的一次，除了地緣政治緊張之外，美國國內也擔心著「國會山莊暴動事件」再度上演。而隨著投票日臨近，提前投票也將邁入尾聲，有統計數據顯示，參與提前投票的美國選民，多達7800萬人，已經是2020年總投票數的70%。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，CNN與艾迪生媒體研究機構（Edison Research）、選民分析機構Catalist所收集的數據顯示，已經有超過7800萬張選票被投出。儘管與疫情期間舉行的2020年美國大選相比，本屆選擇在投票日前投票的選民大幅減少，但仍佔了2020年大選總投票率的70%。當時有超過1.1億名美國選民選擇提前投票。雖然整體提前投票的數量減少，但在部分州當中，選擇提前親自投票的人數比2020年增加。關鍵州北卡羅來納州和喬治亞州的提前親自投票數均創下紀錄。然而，由於選擇郵寄投票的人數大幅減少，這兩個州的總提前投票人數仍低於2020年。在疫情期間，郵寄投票是一種特別受歡迎的選擇，選民藉此避免了親自投票的群聚情形。然而，這兩個州的郵寄投票程序如今比四年前更加嚴格。共和黨人在選前進行投票的比例比起2020年還要來得高。川普競選團隊今年十分努力鼓勵共和黨人提前投票及郵寄投票，這與2020年反對選前投票的態度大相徑庭。在Catalist提供的27個州數據中，已登記的民主黨選民投下了37%的選前選票，而已登記的共和黨選民則投下了35%的選前選票。這比2020年的黨派差距顯著縮小，當時在相同時間點及相同州，民主黨人領先約12個百分點。儘管目前共和黨的選前投票比例比四年前高，但CNN近來的民調顯示，在已投票的選民中，賀錦麗的支持率領先內華達州以外的搖擺州。紐約時報報導指出，民主黨在過去2次選舉中將提前投票轉化為選戰優勢，但共和黨候選人川普陣營在今年的提前投票上也催出進展，這與川普本人大聲疾呼支持者透過親自或郵寄完成提前投票有關，即使此舉和川普宣揚郵寄投票存在大量弊端的主張矛盾。據Catalist的數據，亞利桑那州、喬治亞州、密西根州、內華達州、北卡羅來納州、賓夕法尼亞州和威斯康辛州的女性選民比男性選民多出約180萬人提前投票。然而，這一差距比四年前略小，因為今年提前投票總人數較少，且百分比上的差距略微縮小。其中以喬治亞州的性別差距最為明顯，女性佔提前投票的56%，男性則佔44%。內華達州的性別差距最小，女性佔51%，男性佔47%。