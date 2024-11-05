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▲▼邱煌禕曾經是世新大學籃球校隊。（圖／邱煌禕臉書、IG）

▲▼邱瓈寬（上圖左）是林志玲的救命恩人。（圖／邱瓈寬臉書、林志玲工作室提供）

▲▼邱瓈寬為人海派，人脈相當廣闊。（圖／記者林調遜攝、NOWnews資料照）

香港巨星劉德華（華仔）日前來台開唱，民進黨立委王定宇發文痛批劉是「媚共藝人」，稱對方的演唱會「不值得去看上一眼」，對此，演藝圈王牌經紀人、知名製作人邱瓈寬（寬姐）留言怒斥：「就輸你不會劈腿？你才該滾回去耍你的政治寶！我呸呸呸！」邱瓈寬在藝界地位崇高，受封「喬事天后」，領養已故女星陳寶蓮兒子、越洋營救林志玲兩件事蹟轟動一時，「俠女」性格展露無遺。港星陳寶蓮2002年受感情問題所困，加上罹患產後憂鬱症，於上海寓所墜樓離世，終年29歲，身後留下一名剛足月的兒子，邱瓈寬後來辦了手續，收養該男嬰，小孩隨養母姓邱，名煌禕，如今22歲邱煌禕已經是一位身高超過180公分、外型俊俏的籃球健將，邱瓈寬曾經放下手邊工作，親自現身球場看兒子比賽，邱煌禕前年生日，寫下長文向邱瓈寬告白，母子感情相當好。2005年農曆春節，第一名模林志玲受邀赴美國賭城作秀，沒想到，到了當地才知道，自己被跨國賣淫集團首腦之一的戴君儀設計，逼迫要陪黑幫、大陸富商吃飯，當場受到驚嚇，哭得花容失色，經紀公司和黑道談判的過程火爆，邱瓈寬得知後，立刻動用身邊人脈，向熟識的竹聯幫成員「順哥」求援。那時剛好在美國度假的順哥，接到邱瓈寬電話後，隨即派出20多名手下趕到林志玲下榻的飯店，一路護送她直到平安脫身。隔年，林志玲在金馬獎慶功宴見到邱瓈寬，激動地上前給對方一個大擁抱，她眼眶含淚表示：「寬姐是我的恩人！」幾年前，有媒體向邱瓈寬求證營救林志玲一事，她一聽僅淡淡地笑說：「助人為快樂之本，能幫忙表示還有剩餘價值，這個不要講啦！也沒什麼特別偉大！」