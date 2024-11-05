香港巨星劉德華（華仔）日前來台開唱，民進黨立委王定宇發文痛批劉是「媚共藝人」，稱對方的演唱會「不值得去看上一眼」，對此，演藝圈王牌經紀人、知名製作人邱瓈寬（寬姐）留言怒斥：「就輸你不會劈腿？你才該滾回去耍你的政治寶！我呸呸呸！」邱瓈寬在藝界地位崇高，受封「喬事天后」，領養已故女星陳寶蓮兒子、越洋營救林志玲兩件事蹟轟動一時，「俠女」性格展露無遺。
話題女王陳寶蓮輕生 邱瓈寬收養遺孤22年
港星陳寶蓮2002年受感情問題所困，加上罹患產後憂鬱症，於上海寓所墜樓離世，終年29歲，身後留下一名剛足月的兒子，邱瓈寬後來辦了手續，收養該男嬰，小孩隨養母姓邱，名煌禕，如今22歲邱煌禕已經是一位身高超過180公分、外型俊俏的籃球健將，邱瓈寬曾經放下手邊工作，親自現身球場看兒子比賽，邱煌禕前年生日，寫下長文向邱瓈寬告白，母子感情相當好。
林志玲遭設局陪吃飯 寬姐一通電話助脫身
2005年農曆春節，第一名模林志玲受邀赴美國賭城作秀，沒想到，到了當地才知道，自己被跨國賣淫集團首腦之一的戴君儀設計，逼迫要陪黑幫、大陸富商吃飯，當場受到驚嚇，哭得花容失色，經紀公司和黑道談判的過程火爆，邱瓈寬得知後，立刻動用身邊人脈，向熟識的竹聯幫成員「順哥」求援。
那時剛好在美國度假的順哥，接到邱瓈寬電話後，隨即派出20多名手下趕到林志玲下榻的飯店，一路護送她直到平安脫身。隔年，林志玲在金馬獎慶功宴見到邱瓈寬，激動地上前給對方一個大擁抱，她眼眶含淚表示：「寬姐是我的恩人！」
幾年前，有媒體向邱瓈寬求證營救林志玲一事，她一聽僅淡淡地笑說：「助人為快樂之本，能幫忙表示還有剩餘價值，這個不要講啦！也沒什麼特別偉大！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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港星陳寶蓮2002年受感情問題所困，加上罹患產後憂鬱症，於上海寓所墜樓離世，終年29歲，身後留下一名剛足月的兒子，邱瓈寬後來辦了手續，收養該男嬰，小孩隨養母姓邱，名煌禕，如今22歲邱煌禕已經是一位身高超過180公分、外型俊俏的籃球健將，邱瓈寬曾經放下手邊工作，親自現身球場看兒子比賽，邱煌禕前年生日，寫下長文向邱瓈寬告白，母子感情相當好。
林志玲遭設局陪吃飯 寬姐一通電話助脫身
2005年農曆春節，第一名模林志玲受邀赴美國賭城作秀，沒想到，到了當地才知道，自己被跨國賣淫集團首腦之一的戴君儀設計，逼迫要陪黑幫、大陸富商吃飯，當場受到驚嚇，哭得花容失色，經紀公司和黑道談判的過程火爆，邱瓈寬得知後，立刻動用身邊人脈，向熟識的竹聯幫成員「順哥」求援。
那時剛好在美國度假的順哥，接到邱瓈寬電話後，隨即派出20多名手下趕到林志玲下榻的飯店，一路護送她直到平安脫身。隔年，林志玲在金馬獎慶功宴見到邱瓈寬，激動地上前給對方一個大擁抱，她眼眶含淚表示：「寬姐是我的恩人！」
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