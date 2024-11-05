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▲東北風增強，桃園至雲林沿海空曠地區，以及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖地區，易有9至10級強陣風。（圖／取自中央氣象署）

▲目前氣象署認為，銀杏颱風最有可能的路徑是先往西北，然後轉向西通過巴士海峽。（圖／取自中央氣象署）

中央氣象署今（5）日一早發布陸上強風特報，表示因東北風增強，桃園、新竹等12縣市要防範9至10級強陣風。至於銀杏颱風目前在菲律賓東方海面，以每小時26公里速度，向西北進行，今有增強為中颱的可能；前中央氣象局局長鄭明典指出，銀杏颱風近中心雲系旋轉特徵明顯，強度仍在緩慢增強中，最有可能的路徑是先往西北，然後轉向西通過巴士海峽。中央氣象署凌晨3時55分發布陸上強風特報，表示東北風增強，桃園至雲林沿海空曠地區，以及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖地區，易有9至10級強陣風，基隆北海岸、嘉義、台南及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域有較大風浪，提醒民眾特別注意。桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣鄭明典稍早在臉書發文指出，銀杏颱風近中心雲系旋轉特徵明顯，強度還在緩慢增強中。颱風前進方向會遭遇冷高壓，但這個冷高壓移動速度不慢，因此兩者之間的互動仍有一些變數。目前氣象署認為，銀杏颱風最有可能的路徑是先往西北，然後轉向西通過巴士海峽。