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劉德華日前來台開演唱會，民進黨立委王定宇因為酸劉是「媚共藝人」挨轟；王定宇4日又質疑，劉德華在台灣可以唱想唱的歌，反觀在聲援劉德華的中國，能唱香港樂團Beyond的《光輝歲月》和《海闊天空》嗎？此話一出，馬上被網友打臉，「北京週末有不少緬懷Beyond的演唱會，這2首歌都是必唱歌曲」；粉專「不演了新聞台」也指出，今年最火的陸劇《繁花》劇中就有，連軍樂比賽都在奏。王定宇砲轟日前砲轟劉德華「媚共藝人遠不如人民安全重要」，讓綜藝大姐大邱瓈寬忍不住留言怒嗆「就輸你不會劈腿？我呸呸呸」，王定宇4日回應，稱尊重其發言，並表示劉德華在台灣可以唱想唱的歌，反觀在聲援劉德華的中國，「請問一下能唱《光輝歲月》嗎？請問能唱《海闊天空》嗎？」而很多台灣演藝界人士被逼表態、被逼效忠，這件事情正好可以看出兩個國家的不同。對此，粉專「不演了新聞台」指出，「事實是，不但能唱，還唱到爛，今年最火的《繁花》劇中有，連軍樂比賽都在奏！」而另一位媒體人黃暐瀚也指出這2首歌在大陸不能唱，「問題來了：為什麼兩人會同步洗，還同時錯？」粉專「政客爽」也發文表示，「事實上網路隨便一下就能發現，這兩首歌不但在節目上可以唱，在大街小巷、校園、火車、餐廳都可以唱，而且還可以PO上抖音。這就更說明了，兩岸需要交流化解敵意跟誤會，不然也不會有王義川質疑大陸高鐵沒有靠背這麼瞎的言論出現。」