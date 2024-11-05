我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案，遭裁定延押至明年1月5日，而今被爆出法官裁定延押其中一個原因，與台北市議員「學姐」黃瀞瑩有關，另一個大關鍵則是發現柯文哲在市長室收受威京集團主席沈慶京1500萬元現金賄款。根據《鏡週刊》報導指出，知情人士透露，法官之所以裁定柯文哲延押有一個大關鍵，就是發現柯文哲在市長室收受沈慶京1500萬元現金賄款，另有些錢則在工地交付，柯文哲無法抵賴。此外裁定延押還有另一個原因，10月1日北檢打算5度提訊柯文哲，但柯在提訊前一刻向台北看守所人員表示不願出庭應訊，而黃瀞瑩隨後在網路談話性節目指出，柯文哲拒絕出庭是因為檢察官一再重複詢問與案情無關的問題，甚至會隨新聞輿情變換訊問主題，導致柯文哲心理壓力大才拒出庭。不過在柯文哲遭羈押禁見並禁止通信的情況下，黃瀞瑩是如何得知這些消息？甚至透露和案情有關的筆錄內容，檢廉及法官因此認定，已有相當理由足認柯有隔空與人串供及滅證能力。報導也指出，柯文哲及律師團律師鄭深元收到厚厚的裁定書後，看到柯文哲其中一個延押原因是黃瀞瑩造成，都相當震驚。