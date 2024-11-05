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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭延押，《鏡週刊》今（5）日披露，辦案人員已掌握柯文哲分階段收賄過程。其中USB帳冊所載「2022/11/1小沈1500沈慶京」已被檢廉認定為「後謝」，而且柯文哲2處收錢地點中，竟還包含市長室，被週刊以「膽大包天」形容。週刊報導，辦案人員掌握，京華城藉由7位員工充當人頭，匯出210萬元是「假獻金、真收賄」，且僅是該階段的前金。而「小沈1500」的後謝，則分別在京華城改建案2022年10月19日動土典禮時，由威京集團總裁沈慶京在現場趁空交付一部分，同年11月1日再拿一部分至台北市政府市長室，2次共給柯文哲1500萬元現金。由於威京子公司鼎越開發前董座朱亞虎已坦承210萬元政治獻金是賄款，且他和北市議員應曉薇之間的通話記錄中，也提到「先前協議、官司依舊、審議啟動」，都對柯文哲不利。週刊另指出，柯文哲已親口證實貼身秘書「橘子」許芷瑜負責幫他收錢及轉交政治獻金，相關證人表示，曾轉交博弈教父陳盈助的300萬元現金、由橘子親收。日前橘子傳出10月初已從日本轉往澳洲，檢廉研判，橘子可能在註銷護照前，循朱國榮模式從澳洲再轉萬那杜，以投資移民方式繳交約13萬美元取得萬那杜國籍跟護照，再到其他國家。