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民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案，遭裁定延押至明年1月5日，而北檢也對其貼身帳房「橘子」許芷瑜發布通緝。週刊爆料，柯文哲已親口證實貼身秘書「橘子」許芷瑜負責幫他收錢及轉交政治獻金，相關證人表示，曾轉交博弈教父陳盈助的300萬元現金、由橘子親收。根據《鏡週刊》報導指出，辦案人員掌握，京華城藉由7位員工充當人頭，匯出210萬元是「假獻金、真收賄」，且僅是該階段的前金。而「小沈1500」的後謝，則分別在京華城改建案2022年10月19日動土典禮時，由威京集團總裁沈慶京在現場趁空交付一部分，同年11月1日再拿一部分至台北市政府市長室，2次共給柯文哲1500萬元現金。柯文哲收到錢後，命橘子記錄於USB名為「工作簿」的EXCEL密帳中。此外，柯文哲甚至於今年5月親自下達命令，要許芷瑜出境，在便條紙寫下「Orange京華出境」，隨即撕下，不過因為撰寫的痕跡透到了底下的第2及第3張便條紙，鑑識人員還原後破解柯文哲的密令。