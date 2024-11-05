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美國職棒大聯盟自由市場開啟，今（5）日有13名選手收到1年2105萬美元的合格報價，洛杉磯道奇隊強打Teoscar Hernandez就是其中之一，不過球隊作法卻引起許多球迷的不滿，認為球團不應該對世界大賽冠軍功臣如此吝嗇。根據美國媒體ESPN記者Jeff Passan報導，道奇隊向今年打出代表作的Teoscar Hernandez提出了合格報價（QO）。在這種制度下，成為自由球員的球員會得到前球隊的優先匹配，以固定價格為他們提供下一賽季的一年合約。不過在Hernandez的情況中，他實際上是被「降薪」的，也引起了球迷們失望。Passan指出，包括Hernandez在內的13名球員都獲得了 QO。道奇媒體Dodger Nation也在社群媒體X上指出，「道奇隊向Teoscar Hernandez提供了2105萬美元的QO，但選擇不向Walker Buehler提供報價。「Hernandez上個休賽季加盟道奇隊，合約為一年總價2350萬美元。本季，他在打擊陣容中發揮了核心作用，出場154場，打擊率為2成72，打出33發全壘打，打回99分打點。還在季後賽打出了3發全壘打，世界大賽第5戰敲出追平安打，表現出色。因此不少人認為這樣實在不合理。一些球迷在網上表示：「這真的很怪」、「道奇隊不該這麼吝嗇，為Teoscar提供一份理想的合約，這是他應得的」、「道奇隊應該給Teoscar 一份好的合約，他是一名出色的棒球運動員」、「Teoscar的合約不該低於3年」。拒絕QO的球員將成為自由球員並進入市場。被拒絕的球隊將獲得選秀權作為失去球員的補償。Hernandez此前明確表示自己希望留在道奇，甚至因此落淚，但後續球隊的操作，目前看起來比較保守一些。