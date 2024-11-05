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桃園市大溪區隸屬陸軍109旅虎躍部隊的龍華營區，昨日早上驚傳槍響。一名義務役新兵，被發現在廁所內持步槍開了一槍，嚇壞全營。國防部長顧立雄今（5）日表示，在基地訓練測考期間基於實戰化要求，會配發步槍，槍並未被偷，該名士兵撿到訓練用的空包彈在廁所射擊，會加強軍紀風險控管。立院院會今日繼續邀請行政院院長卓榮泰與相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。針對陸軍109旅傳出廁所鳴槍，顧立雄會前受訪表示，這是一個基地訓練戰術測考期間，基於實戰化要求都會配發步槍，所以槍枝隨身攜帶沒問題，子彈部分是撿到訓練用的空包彈，在廁所時間往左下方做射擊動作。顧立雄說明，根據實戰化訓練要求會配發槍，所以槍不是偷來的這要說明一下，美方也是類似做法做實戰化要求，畢竟是模擬戰場環境的期間，不過對於這樣的訓練前提之下，如何來加強人員訓練，以及對於射擊安全 、相關法紀軍紀，在實戰化訓練將風險控管到最低程度，這應該要努力做到。