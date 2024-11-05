我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統大選及聯準會（Fed）利率政策本周登場，尤其美國總統大選，兩黨候選人川普與賀錦麗封關民調陷入膠著，誰會勝選還未知，加上市場也在觀望Fed的下一步，美元指數在104上下震盪，亞洲主要貨幣包括日圓及新台幣今（5）日早盤都呈現盤整偏弱格局，新台幣一度來到31.99元，貶值2.9分，但在台股翻工之下，新台幣也跟著回升，來到31.948元震盪，小升1.3分。美國總統大選台灣時間今日才會開始正式投票，不過，民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人川普在選民支持度上勢均力敵，外電報導，結果何時出爐，取決於兩人得票差距和各州計票速度，贏家可能要投票後數天甚至數周才能出爐。也由於美國總統大選的不確定性，加上周四美國聯準會也將公布最新利率決策，美元指數在104上下震盪，目前在103.95附近，亞洲主要貨幣兌美元表現偏弱，其中日圓兌美元早盤至152.08至152.44盤整，韓元在1372.58至1378.75兌1美元游走，離岸人民幣兌美元在7.1049至7.1165震盪。至於新台幣兌美元今日早盤也偏弱，以31.97元、貶值0.9分開出，在台股開跌及市場觀望之下，新台幣進一步下探31.99元，貶值2.9分，不過，隨著台股翻揚，新台幣也回升，一度來到31.948元，小升1.3分，目前在31.95元盤整。