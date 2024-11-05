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馬英九基金會昨天宣布將邀請中國大陸7所大學共40名師生訪問台灣9天8夜，其中還包含奧運桌球金牌選手馬龍，並已向陸委會與教育部等單位送件，希望政府盡速核准。對此，陸委會主委邱垂正今（5）日表示，對於兩岸交流政策，只要符合對等、健康的兩岸交流，政府都會正向看待，同時提供必要協助。立院院會今日繼續邀請行政院院長卓榮泰與相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。香港天王劉德華上週末在台北小巨蛋開唱，卻引發立委王定宇批評劉德華是「媚共藝人」，邱垂正上週五表示，經查劉德華並沒有傷害台灣的言論，只要依法申請、獲准許可的陸港澳藝人，沒有傷害台灣的立場尊嚴，都歡迎來台做藝術表演與交流。邱垂正今日在被問到王定宇、民進黨政策會執行長王義川批評劉德華，是否是胡亂開砲？邱垂正回應表示，這一題他已經回答過。媒體追問馬英九擬邀馬龍等人來台，邱垂正回應表示，他們已經收到馬英九基金會提出的入台申請案，正會同主管機關教育部，依現行規定程序處理中，兩岸交流政策，只要符合對等、健康永續的兩岸交流，政府都會正向看待，同時提供必要協助。