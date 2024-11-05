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台鹽前董事長陳啟昱因涉入綠能光電弊案，10月24日遭到檢方聲押，但被台南地院駁回，不過檢方提抗告成功，可台南地院1日傳喚陳啟昱開庭時，他卻未現身，台南地院因此遭質疑縱放；台南地院則發聲明公布裁定細節，強調過程並無延宕與院檢不合。對此，前立委郭正亮表示，「南檢手上確實有罪證，只是到南院就整個翻了，如果陳啟昱真的是落跑，然後沒有抓到，這事情就大條了，對賴清德一定是重傷」。郭正亮4日在節目《大新聞大爆卦》指出，「地院第一時間聲押的理由就非常奇怪，好像台鹽綠能跟台鹽都沒關係，可以做出這樣的駁回」，且南檢在駁回第一天就沒有做一些動作，比如提出限制出境或是加一些司法的監控，隔了好幾天才提出抗告，後來要開羈押庭，也因為遇到颱風而延期。郭正亮質疑，「鄭文燦跟柯文哲，抗告獲准隔天就立刻開羈押庭，為什麼陳啟昱要拖三天？」認為陳啟昱很可能就是在這時候跑的，因為也沒有限制出境、境管監控，「買機票就走了，所以這真的有鬼」。郭正亮指出，南檢手上確實有罪證，可到南院就整個翻了，若陳啟昱真的是落跑且沒有抓到，事情就大條了，對總統賴清德一定是重傷，南檢、南院搞出這種烏龍，讓人家的感覺就是故意的。