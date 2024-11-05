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MLB美國職棒紐約洋基陣中賽揚王牌投手Gerrit Cole，日前選擇跳脫剩餘的4年1.44億美元合約（約新台幣46億元）之後，受到外界不小注目，紐約球迷更是相當關注他的動向，根據大聯盟官網記者Mark Feinsand稍早最新報導指出，，確定留在洋基隊陣中，至於延長合約當中的詳細細節，則是仍有待雙方後續進一步討論敲定。Gerrit Cole過去是在2019年，與紐約洋基簽下9年總金額高達3.24億美元（約新台幣103.5億元）的合約，當時是大聯盟史上總金額最高的投手合約，如今才一舉被Gerrit Cole生涯曾6度入選全明星賽，並3度獲選大聯盟年度第一隊，也曾拿到過美聯勝投王、防禦率王、三振王等殊榮，並在去年球季奪下賽揚獎。而Cole今年在休賽季遭遇傷勢困擾，直到6月才迎來首場先發出賽，來到季後賽舞台，Gerrit Cole個人也持續繳出不俗表現，並在世界大賽上擔綱洋基G1、G5先發重任，而，導致該局道奇一口氣灌進5分，最終道奇並成功逆轉比賽，勇奪今年世界大賽冠軍，條紋軍也錯失延長戰線機會。