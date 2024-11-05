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美國總統大選投開票明天登場。美國共和黨總統參選人川普多次要求台灣應為其防衛支付費用，並抨擊台積電搶走美國的半導體產業，外界質疑川普若當選會拋棄台灣。對此，國防部長顧立雄今（5）日表示，不管是誰當選，都要讓他理解台灣在自我防衛的能力跟決心，也有維護區域和平決心。立院院會今日繼續邀請行政院院長卓榮泰與相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過，並備質詢。顧立雄在會前受訪，外媒詢問川普若當選擔不擔心會拋棄台灣？顧立雄回應說，就國防部立場都是不斷強化自我防衛能力跟決心，用維護世界和平的態度讓世界看到台灣的價值，不管是在經濟安全、台灣在地緣政治戰略的地位，讓世界看見台灣重要的價值，不管是誰當選都要讓他理解台灣在自我防衛能力跟決心是有的，也有維護區域和平決心媒體報導，我國向美國採購29套M142「海馬斯」多管火箭系統（M142 High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS）首批已經抵台交貨，對此，顧立雄低調表示，「我只能夠說相關裝備交運，都按照節點來如期進行，其他詳細沒辦法說明，按照相關節點管制，一切正常。」媒體追問後備部隊裝備籌獲延宕一事，顧立雄表示，應該在夜視鏡、T85榴彈發射器在年底前都會結交完畢，其他像T75班用機槍應該在明年4月底前完製，才會結交給陸軍與後備部隊。