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▲現年36歲的賽揚強投Clayton Kershaw，日前在道奇封王儀式上高興到激動落淚，並表示：「我真的很高興，有一天自己能夠穿著道奇球衣退役。」（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒生涯曾分別在2011年、2013年、2014年，奪下賽揚獎殊榮的洛杉磯道奇強投Clayton Kershaw，儘管日前在封王儀式上向滿場球迷喊話，會「終身留在道奇」，而美媒如今則是普遍預測，Kershaw最終仍會留在道奇陣中。Clayton Kershaw下個賽季將擁有至少1000萬美元的球員選項，不過今日他還是選擇跳脫合約，這也使得Kershaw連續4季成為自由球員。，他不太可能離開這裡。美媒《洛杉磯時報》的記者Jack Harris則表示，「Clayton Kershaw需要與球隊制定一份新合約。」而洛杉磯道奇今年在世界大賽舞台上強碰紐約洋基，最終道奇在系列賽上以4：1勝出，成功收下隊史第8座冠軍，Kershaw當時表示： 「我等待這一天已經很久了，我一直在期待著這一天的到來。我無法想像我在其他任何地方，與比這裡更好的團隊一起慶祝。，這是我見過最令人振奮的事情。」現年36歲的Clayton Kershaw，上個休賽季因傷關係動了肩膀受術，今年直到7月26日才迎來本賽季首秀，然而先發出戰7場比賽之後，Kershaw又遭遇左腳趾傷勢，賽季確定提前報銷，無緣在季後賽舞台上幫助到球隊。