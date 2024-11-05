MLB美國職棒生涯曾分別在2011年、2013年、2014年，奪下賽揚獎殊榮的洛杉磯道奇強投Clayton Kershaw，儘管日前在封王儀式上向滿場球迷喊話，會「終身留在道奇」，不過今（5）日稍早則傳出Kershaw確定將跳出合約，成為自由球員。而美媒如今則是普遍預測，Kershaw最終仍會留在道奇陣中。
Kershaw將成自由球員 美媒稱他應仍會回歸
Clayton Kershaw下個賽季將擁有至少1000萬美元的球員選項，不過今日他還是選擇跳脫合約，這也使得Kershaw連續4季成為自由球員。不過洛杉磯當地媒體一般仍認為，Kershaw最終還是會回歸道奇，他不太可能離開這裡。美媒《洛杉磯時報》的記者Jack Harris則表示，「Clayton Kershaw需要與球隊制定一份新合約。」
而洛杉磯道奇今年在世界大賽舞台上強碰紐約洋基，最終道奇在系列賽上以4：1勝出，成功收下隊史第8座冠軍，Clayton Kershaw則在日前的封王儀式上，在演講中講到激動落淚。
Kershaw當時表示： 「我等待這一天已經很久了，我一直在期待著這一天的到來。我無法想像我在其他任何地方，與比這裡更好的團隊一起慶祝。能夠和你們（道奇球迷）一起慶祝，是世界上最好的感覺，這是我見過最令人振奮的事情。」
Kershaw今年僅出賽7場 就因腳趾傷勢報銷
現年36歲的Clayton Kershaw，上個休賽季因傷關係動了肩膀受術，今年直到7月26日才迎來本賽季首秀，然而先發出戰7場比賽之後，Kershaw又遭遇左腳趾傷勢，賽季確定提前報銷，無緣在季後賽舞台上幫助到球隊。總計Kershaw本季戰績2勝2敗，主投30局飆出24次三振，失掉15分自責分，防禦率為4.50。
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Clayton Kershaw下個賽季將擁有至少1000萬美元的球員選項，不過今日他還是選擇跳脫合約，這也使得Kershaw連續4季成為自由球員。不過洛杉磯當地媒體一般仍認為，Kershaw最終還是會回歸道奇，他不太可能離開這裡。美媒《洛杉磯時報》的記者Jack Harris則表示，「Clayton Kershaw需要與球隊制定一份新合約。」
而洛杉磯道奇今年在世界大賽舞台上強碰紐約洋基，最終道奇在系列賽上以4：1勝出，成功收下隊史第8座冠軍，Clayton Kershaw則在日前的封王儀式上，在演講中講到激動落淚。
Kershaw當時表示： 「我等待這一天已經很久了，我一直在期待著這一天的到來。我無法想像我在其他任何地方，與比這裡更好的團隊一起慶祝。能夠和你們（道奇球迷）一起慶祝，是世界上最好的感覺，這是我見過最令人振奮的事情。」
Kershaw今年僅出賽7場 就因腳趾傷勢報銷
現年36歲的Clayton Kershaw，上個休賽季因傷關係動了肩膀受術，今年直到7月26日才迎來本賽季首秀，然而先發出戰7場比賽之後，Kershaw又遭遇左腳趾傷勢，賽季確定提前報銷，無緣在季後賽舞台上幫助到球隊。總計Kershaw本季戰績2勝2敗，主投30局飆出24次三振，失掉15分自責分，防禦率為4.50。