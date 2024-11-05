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香港巨星劉德華（華仔）日前來台開唱，民進黨立委王定宇發文痛批劉是「媚共藝人」，稱對方的演唱會「不值得去看上一眼」，引來不少撻伐聲浪。民進黨立委許智傑在政論節目上透露，自己從高中時代就很喜歡唱劉德華的歌，「還滿喜歡他的」，不過隨後脫口一句話，立刻被節目上其他來賓圍攻。許智傑4日在節目《少康戰情室》表示，自己蠻喜歡劉德華，從高中時代就很喜歡唱劉的歌，他直言，唱〈舞女〉不是就會變成舞女，並在節目現場清唱一小段劉德華的〈天意〉，不過因為高音唱不上去，許智傑清了清嗓子，現場來賓見狀忍不住大笑。不過針對這次劉德華演唱〈中國人〉，許智傑認為，劉德華應該有同理心，顧及台灣深綠民眾，就不要唱像〈中國人〉這樣較為敏感的歌；節目代班主持人、資深媒體人王淺秋聽到後，立刻反問許智傑「哪裡敏感了？」同台的來賓、國民黨台北市議員李柏毅則說，過去劉德華曾大力幫助台灣，民進黨這次對他的批評非常不妥，民眾黨立委張啟楷則說，對於藝人，民進黨最近實在是管太寬。