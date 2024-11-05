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▲女網友11月1日買了12份王家燻羊肉冷藏包裝，打算帶回台中分送給親友吃，沒想到隔日朋友在吃羊肉爐時，竟發現羊肉塊有長蛆蟲，且數量非常多，密密麻麻地覆蓋在肉塊上。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社官方專屬」）

▲「王家燻羊肉」王姓老闆出面否認，強調「肉塊有蛆蟲」的情形不可能發生，指控女網友的不實爆料已嚴重損害店面名譽，要求她要在一週內公開道歉，否則就會提告。（圖／翻攝自臉書）

台南知名羊肉爐店「王家燻羊肉」曾兩度獲米其林推薦，沒想到近期卻遭女網友爆料，她購買12包冷藏包裝羊肉分送親友，隔日朋友煮羊肉爐時，竟見肉塊上覆蓋大面積白蛆，讓她又噁心又憤怒。對此，「王家燻羊肉」老闆出面反擊，強調肉塊長蛆的情形不可能發生，更表示照片中的羊肉顏色與形狀都與自家產品不同，要求女網友一週內公開道歉，否則就會提告。台南市衛生局也介入調查，確認現場環境皆符合規定，但仍要求業者加強原料驗收管理。一名女網友近日在臉書社團「爆料公社官方專屬」中發文，表示11月1日買了12份王家燻羊肉冷凍包裝，打算帶回台中分送給親友吃，沒想到隔日朋友在吃羊肉爐時，竟發現羊肉塊有長蛆蟲，且數量非常多，密密麻麻地覆蓋在肉塊上，原PO收到好友傳來的照片，當下覺得噁心又火大，「想說請朋友吃有名氣美味的羊肉爐，結果害朋友吃到長蛆蟲的羊肉塊」，因此將此事PO上網路。但原PO事後考量到可能會造成朋友的困擾，先前也是未經朋友同意就PO文，因此先行刪文。沒想到在事件鬧大後，店家竟不承認是自家羊肉，沒有想改進或道歉的意思，她也在3日上午致電到王家燻羊肉表明身分，店家卻立刻掛電話，且態度相當差，讓她決定再度發文公開檢舉，並強調自己說的都是事實，請食安單位介入調查，「我們吃這家羊肉已經1、20年了，還常常跟朋友介紹這家羊肉爐真的很美味好吃。」對此，王家燻羊肉王姓老闆出面否認，強調「肉塊有蛆蟲」的情形不可能發生，因為店內販售的冷凍羊肉爐，都是連湯帶肉真空保存後再急速冷凍，完全沒機會讓蛆蟲跑進去。王老闆也提出質疑，認為照片中的羊肉顏色與形狀都與自家產品不同，且若真的有問題，蛆蟲應該會在烹煮過程中就浮上湯面，而非覆蓋在肉塊上。王老闆直言，經營羊肉爐生意已20餘年，第一次遇到這種事，若自家羊肉爐產品真的有問題，請該名女網友直接把商品拿到店內當面檢討，更指控女網友的不實爆料已嚴重損害店面名譽，要求她要在一週內公開道歉，否則就會提告，「我一生努力，要毀在她手上嗎？」而台南市衛生局也於3日介入調查，並到現場稽查，確認場區、環境以及產品責任險皆符合規定，但仍要求業者加強原料驗收管理，若有品質不佳不得使用，調理包裝時也要避免食材遭受污染。衛生局強調，餐飲業者應落實自主管理，加強原料驗收、保存及有效日期檢查，有助於確保所供應食品之衛生安全。