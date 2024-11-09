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▲NOWnews製作的「缺血風暴：誰是吸血鬼」專題報導，獲得臺灣醫療報導獎新媒體類佳作獎，今（9日）於圓山大飯店進行頒獎典禮。（圖／記者王艾寧攝）

《NOWnews今日新聞》今（2024）年3月推出的《缺血風暴》影音專題，榮獲113年臺灣醫療報導獎新媒體類佳作肯定！主辦單位中華民國醫師公會全國聯合會今（9日）於圓山大飯店舉行頒獎典禮，表揚獲獎者。活動當天也是第77屆醫師節慶祝大會，總統賴清德親自出席為資深醫師頒獎。醫師公會全國聯合會表示，《臺灣醫療報導獎》迄今已邁入第十屆，投稿件數相當踴躍。今年從各類投稿作品中，就醫界關心全民健康、醫療新科技帶來醫療品質的提昇、疫情期間醫師任勞任怨，無私奉獻及耐心照護民眾之報導深觸人心。醫師公會期盼透過各界優良的形象報導作品，促進醫病關係和諧，藉由媒體專業的報導，提供社會穩定的力量。NOWnews製作的「缺血風暴：誰是吸血鬼」專題報導，獲得新媒體類佳作獎。專題中心主任陳采沂表示，感謝評審對NOWnews《重磅追蹤》專題團隊的肯定，「未來我們會持續關注各項醫療議題，以深度報導的方式為社會監督把關。」《缺血風暴》系列專題，深入台灣血庫及醫療中心，透過世界衛生組織（WHO）數據指出，台灣的捐血率在全球名列前茅，2022年達到8.08%，居全球第一。然而，台灣醫院卻經常面臨血荒。這背後的原因究竟為何？報導深入分析並訪談專家，推估台灣在2027年恐出現捐血供應和需求的「死亡交叉」。台灣的捐血量雖大，但用血需求也異常龐大。經由台灣血液基金會年報及日韓官方數據對比，發現台灣的用血量是日韓的2至3倍之多。專家指出，台灣的高用血量與不當輸血習慣及人口高齡化密切相關，成為供應不足的主因。為了確保捐血資源的合理配置，專家建議從政策、數據分析與教學等多面向，建立一套完善的用血管理系統，徹底掌握血液資源流向，讓每一袋熱血都能發揮最大效益。此外，透過訪談多位醫師，希望這些建言能為政府及相關單位的決策提供參考。NOWnews致力於公共議題報導，《缺血風暴》系列專題勇奪臺灣醫療報導獎，未來也將持續推出多元專題報導，帶領讀者深入台灣社會的各種面向。《缺血風暴》影音專題看這邊：