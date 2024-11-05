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台灣金聯資產管理公司董事長施俊吉無預警遭撤換，他昨大動作召開記者會，質疑是因為自己「擋人財路」，並影射前立委蘇治芬跟新董座呂政璋之間的關係。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（5）日也問「是誰在覬覦30億元的土地」？並痛批賴政府執政無能。他並揚言，民眾黨團要請財政部到財委會專案報告，「一定要查個水落石出」。行政院前副院長、台灣金聯董事長施俊吉上周突被通知董事長職務遭撤換，他昨天直指合理懷疑是因為擋人財路。而接手董座位置的是雲林縣農業處前處長呂政璋，他也認為和前雲林縣長蘇治芬有關，但蘇昨晚已發臉書否認。對於這起民進黨內的茶壺風暴，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天指出，民眾黨對綠營茶壺風暴沒有興趣，但關心的是「這個國家不可以變成信賴就有得分」。他表示，施俊吉的記者會所揭露的不只是他被拔官，真正的重點就在台灣金聯所控制的數十億元土地被覬覦。黃國昌質問，台灣金聯在雲林超過30億元的土地，「誰正在設法透過逼迫台灣金聯降低底價，要賤賣國家資產？」這件事情台灣民眾黨立場很清楚，將請財政部到財政委員會進行專案報告，「一定要查個水落石出」。