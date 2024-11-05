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立法院財政委員會4日審查財政收支劃分法修正草案，民進黨立委因不滿召委陳玉珍於晚間10時30分宣布休息，堵住電梯不讓陳玉珍下樓，藍綠雙方在電梯內爆發衝突。臉書粉專「政客爽」在臉書PO出一段立法院深夜電梯大戰的影片，民進黨立委沈伯洋開嗆藍委，反被國民黨立委徐巧芯回嗆「你就有論述哦」、「颱風天黑熊學院不救災還在募款」。財委會4日歷經漫長的一天，從上午9時開會，一直到接近傍晚6時，朝野立委約70人次上台發言，各自表達立場，陳玉珍傍晚宣布休息，表示吃完晚餐後再開會，引發綠委不滿；陳玉珍晚間7時50分左右重返議場，但因現場國民黨立委人數少於民進黨立委，陳玉珍技術性的拖延開會時間，一直到晚間9時陳玉珍才宣布開會，引爆民進黨立委不滿，並搶奪陳玉珍手上的資料，一片混亂，爆發肢體衝突。一陣混亂後，陳玉珍再度宣布休息，直到晚上10時30分在回到議場，宣布休息，11月6日繼續開會，再度引發民進黨立委不滿，民進黨立委郭國文等人堵住電梯，不讓陳玉珍及其他在電梯內的藍委下樓，要求陳玉珍出來處理散會的臨時動議。雙方僵持互罵1個半小時左右，直到午夜12點自動散會，雙方才各自離開。臉書粉專「政客爽」今（5）日在臉書發文「立法院深夜電梯大戰，徐巧芯嗆爆沈伯洋」，並附上一段影片，可以看到當時藍綠立委在電梯爆發口角，沈伯洋嗆聲藍委「你們沒有論述不要當立委啦」，徐巧芯聽到後立刻反嗆「你就有論述喔，黑熊學院颱風天不救災在那邊募款啦，說好的救災救難呢？這就是你的論述嗎？」隨後沈伯洋反駁「講道理嘛」，徐巧芯再度爆氣，怒嗆「講道理就是你不會做實事，只會講一堆嘴砲有什麼用啊，消防人員、義消人員、公務員都在砍樹，黑熊學院在募款啦！」